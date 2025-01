Análisis de la Tendencia del Dólar en Chile y Catalizadores Económicos Recientes

El tipo de cambio del dólar ha presentado una jornada de alta volatilidad en Chile, inicialmente mostrando una tendencia alcista impulsada por los recientes estímulos derivados de un dato de inflación sorpresivo. El IPC de diciembre registró una contracción de 0,2%, lo que añade complejidad a las perspectivas económicas locales. Sin embargo, en la sesión de la tarde, el dólar experimentó una corrección bajista, cayendo un 0,34% y situándose en el rango de 1004-1005 pesos por dólar. Factores Locales Inflación en Chile : La caída del IPC refleja una desaceleración de las presiones inflacionarias, lo que podría dar margen para ajustes en la política monetaria del Banco Central. Esto ha generado estímulos para el peso chileno en el corto plazo.

: La caída del IPC refleja una desaceleración de las presiones inflacionarias, lo que podría dar margen para ajustes en la política monetaria del Banco Central. Esto ha generado estímulos para el peso chileno en el corto plazo. Movimientos del dólar: La apreciación matutina se revirtió en la tarde, influenciada por la tendencia bajista del dólar a nivel internacional. Contexto Internacional Estados Unidos: El informe ADP de empleo privado mostró la creación de 122.000 empleos en diciembre, por debajo de los 140.000 esperados , marcando el nivel más bajo en los últimos cuatro meses. Esto indica un debilitamiento en el mercado laboral estadounidense.

mostró la creación de en diciembre, por debajo de los , marcando el nivel más bajo en los últimos cuatro meses. Esto indica un debilitamiento en el mercado laboral estadounidense. Los principales índices bursátiles de EE. UU. han experimentado una caída significativa tras la apertura del mercado, mientras que los metales preciosos, considerados activos refugio, han mostrado una apreciación.

A las 16:00 hrs (Chile) se publicarán las actas del FOMC, que darán mayor claridad sobre los próximos pasos de la Reserva Federal respecto a la política monetaria. China: El gobierno chino ha implementado subsidios de hasta el 20% del precio de venta para bienes de consumo, aunque los mercados aún esperan estímulos adicionales para sostener la economía.

para bienes de consumo, aunque los mercados aún esperan estímulos adicionales para sostener la economía. El Banco Popular de China ha intervenido en el mercado cambiario para estabilizar el yuan, buscando limitar los efectos de la reciente devaluación frente al dólar. Tensiones comerciales: Declaraciones recientes del expresidente Donald Trump, justificando una serie de medidas arancelarias, han añadido incertidumbre a los mercados, afectando el desempeño del dólar frente a otras monedas. Perspectivas del Tipo de Cambio La interacción entre factores locales e internacionales sugiere que el tipo de cambio en Chile podría mantenerse cerca de los 1000 pesos por dólar durante el resto de la semana. Sin embargo, el resultado de las actas del FOMC y cualquier sorpresa en los estímulos económicos de China podrían alterar significativamente esta tendencia.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "