Análisis del día - GBPUSD (18.12.2024)

La libra esterlina sigue bajo presión, ya que el repunte de la inflación en el Reino Unido complica las perspectivas de política monetaria del BOE, y los mercados reducen las expectativas de recorte de tasas para 2025 en medio de presiones persistentes sobre los precios y preocupaciones por el crecimiento de los salarios. Todas las miradas se centran en la decisión de hoy de la Reserva Federal, donde un recorte de tasas de 25 puntos básicos parece casi seguro, lo que podría agregar presión a la baja sobre el libra esterlina a medida que se amplía la divergencia de políticas entre la Fed y el BOE. Estadísticas clave del mercado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El IPC del Reino Unido sube al 2,6% en noviembre (desde el 2,3% de octubre)

La inflación del sector servicios se mantiene estable en el 5,0%

La inflación subyacente aumenta al 3,5% (desde el 3,3%)

El GBP/USD cotiza en torno al nivel de 1,27 Expectativas de reducción de tasas El movimiento de la libra refleja un creciente reconocimiento del mercado de que el Banco de Inglaterra se enfrenta a un camino político más complejo que sus pares mundiales. Si bien los operadores habían descontado anteriormente tres recortes de tasas para 2025, las expectativas ahora han cambiado a solo dos recortes, lo que pone de relieve la naturaleza obstinada de la inflación del Reino Unido en comparación con otras economías importantes. Recortes de tipos en 2025 según datos de ayer. Fuente: Bloomberg El sector servicios y las presiones salariales La inflación sostenida y elevada del sector servicios, del 5,0% (por encima de la proyección del BOE del 4,9%), junto con la aceleración del crecimiento salarial, del 5,2%, sugieren presiones persistentes sobre los precios internos. La inflación subyacente de los servicios "básicos", excluyendo los componentes volátiles, en realidad ha repuntado desde el 5,1% hasta el 5,3%, lo que indica presiones inflacionarias de base más amplia. Contribuciones al IPC del Reino Unido en noviembre. Fuente: Bloomberg La divergencia de políticas está surgiendo Si bien la Reserva Federal y el BCE muestran una creciente apertura a los recortes de tasas, el Banco de Inglaterra parece posicionado para mantener una postura más agresiva. Los mercados ahora están descontando aproximadamente 60 puntos básicos de flexibilización hasta 2025, con una probabilidad de un recorte en febrero de alrededor del 60%. Esta divergencia de políticas podría brindar cierto apoyo a la libra esterlina, aunque las preocupaciones por el crecimiento económico pueden limitar el potencial alcista. Recortes de tasas implícitos en el mercado. Fuente: Bloomberg Perspectivas para 2025 La combinación de una inflación persistente, la rigidez del mercado laboral y los posibles impactos de la política fiscal del gobierno laborista sugieren que el Banco de Inglaterra probablemente mantendrá una actitud cautelosa en cuanto a la flexibilización de la política monetaria. Los analistas proyectan ahora que la tasa bancaria terminará 2025 en el 3,75%, lo que refleja un ritmo trimestral medido de recortes en lugar de la flexibilización más agresiva anticipada anteriormente. La compleja interacción entre la inflación persistente, las presiones salariales y las preocupaciones sobre el crecimiento sugiere que la volatilidad de los pares de la libra esterlina continuará hasta principios de 2025, y que la divergencia de políticas seguirá siendo un factor clave de los movimientos de las divisas. GBPUSD (D1) El GBPUSD se negocia actualmente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, un punto de inflexión clave que se ha mantenido firme durante más de 19 días de negociación, lo que ha provocado rupturas y ha señalado una fuerte resistencia. Para los alcistas, el objetivo principal es el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 % en 1,28484, y el primer desafío será una ruptura exitosa por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días. Por el contrario, los bajistas apuntarán a los mínimos de noviembre en 1,24866 como su objetivo clave. El RSI muestra una ligera divergencia bajista con máximos más bajos, pero permanece en la zona neutral, sin proporcionar una señal definitiva. De manera similar, el MACD se ha mantenido ajustado durante varios días, lo que refleja la indecisión del mercado y la ausencia de un sesgo direccional claro. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "