🔴 ANÁLISIS DEL IPC DE EE.UU. (10.04.2025)

Este jueves 10 de abril, los mercados globales centrar谩n su atenci贸n en el informe del 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo en Estados Unidos, en un contexto dominado por tensiones comerciales, ajustes de expectativas inflacionarias y crecientes dudas sobre el equilibrio entre crecimiento y estabilidad de precios. Con la Reserva Federal en pausa desde enero, la nueva lectura del IPC ser谩 clave para definir si el banco central puede mantenerse paciente o si los riesgos inflacionarios obligar谩n a reconsiderar el camino de las tasas. 聽 Fuente: xStation Contexto del Mercado y Expectativas El consenso de los analistas anticipa una ligera moderaci贸n en la inflaci贸n general, con una tasa anual que pasar铆a del 2.8鈥% al 2.6鈥%, mientras que el aumento mensual ser铆a de apenas 0.1鈥%, en gran parte gracias a la ca铆da en los precios de la energ铆a. Sin embargo, la atenci贸n del mercado estar谩 puesta en la inflaci贸n subyacente, que excluye los precios vol谩tiles de alimentos y energ铆a. Se espera que suba 0.3鈥% mensual y se ubique en 3.0鈥% interanual, apenas por debajo del 3.1鈥% registrado en febrero. Esta rigidez se vincula principalmente con categor铆as como autom贸viles, bienes duraderos y productos importados, que han comenzado a verse afectados por los nuevos aranceles. Seg煤n economistas de Goldman Sachs, las primeras se帽ales de presi贸n podr铆an observarse en sectores como vestimenta, tecnolog铆a y recreaci贸n, que dependen en gran medida de importaciones chinas y fueron impactados por las medidas arancelarias aplicadas en febrero. Por su parte, los precios de servicios han mostrado mayor estabilidad, aunque algunos analistas comienzan a advertir sobre un potencial traspaso de costos si los efectos de los aranceles se extienden.

聽Fuente: Trading Economics Posibles Escenarios para el IPC聽 Escenario base (lectura en l铆nea con el consenso): Una inflaci贸n general del 0.1鈥% mensual y subyacente del 0.3鈥% validar铆a la expectativa de que la desinflaci贸n contin煤a a paso lento. La Fed mantendr铆a su estrategia de espera, aunque sin descartar ajustes si los efectos de los aranceles se intensifican. Escenario dovish (sorpresa a la baja): Una lectura inferior en el IPC subyacente, por ejemplo del 0.2鈥% o una cifra anual m谩s cercana al 2.8鈥%, reforzar铆a las expectativas de un recorte de tasas en el corto plazo y respaldar铆a una recuperaci贸n en activos de riesgo. Escenario hawkish (sorpresa al alza): Si la inflaci贸n subyacente mensual supera el 0.3鈥% o el dato anual se mantiene en 3.1鈥% o m谩s, el mercado podr铆a reevaluar su escenario base para la Fed. Este resultado confirmar铆a que la transmisi贸n de los aranceles ya est谩 impactando precios clave y aumentar铆a el riesgo de una din谩mica tipo estanflaci贸n . 聽 Impacto Potencial en los Mercados Una lectura inflacionaria m谩s alta de lo esperado podr铆a fortalecer al d贸lar y elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro, especialmente en los plazos cortos, al reducir la probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo. Las acciones estadounidenses, en particular las del sector tecnol贸gico, podr铆an verse presionadas por un endurecimiento en las condiciones financieras. Por otro lado, un dato moderado o benigno alimentar铆a el apetito por riesgo, impulsar铆a los mercados burs谩tiles y depreciar铆a al d贸lar, bajo la narrativa de que la Fed tiene espacio para recortar. Las recientes declaraciones de Kashkari y otros funcionarios del banco central advierten que los aranceles est谩n actuando como un nuevo shock de oferta, elevando precios sin un impulso equivalente en la demanda. Esto ha reavivado las preocupaciones sobre un escenario de estanflaci贸n moderada, con inflaci贸n persistente y desaceleraci贸n del crecimiento, especialmente si la inversi贸n y el consumo empiezan a deteriorarse. An谩lisis t茅cnico US100 El NASDAQ (US100) en temporalidad H1 muestra actualmente una se帽al de compra fuerte, con indicadores t茅cnicos alineados hacia una compra s贸lida, mientras que las medias m贸viles refuerzan esta perspectiva con se帽ales igualmente orientadas a una compra fuerte. Esta configuraci贸n sugiere un claro sesgo alcista, respaldado por el impulso del precio y el posicionamiento t茅cnico sobre niveles clave. No obstante, se recomienda monitorear posibles catalizadores macroecon贸micos que puedan introducir volatilidad y generar ajustes en la direcci贸n del mercado. Fuente: InvestingPro 聽 El US100 presenta un impulso alcista significativo tras superar la directriz bajista de corto plazo y romper con fuerza la zona de resistencia din谩mica dada por la media m贸vil de 200 periodos. Esta ruptura est谩 acompa帽ada por un incremento notable en el volumen y un cruce positivo en el indicador ADX , sugiriendo fortalecimiento en la direcci贸n del movimiento. En cuanto a los niveles de Fibonacci trazados desde el 煤ltimo m谩ximo a m铆nimo relevante, el precio ha logrado superar el 61.8% de retroceso, lo cual incrementa las probabilidades de una extensi贸n alcista hacia niveles superiores. Adem谩s, el indicador de fuerza direccional (DI+) ha cruzado por encima del DI鈥, reforzando el sesgo alcista actual. 聽 Fuente. xStation 5 馃搱 Escenario alcista : Si el precio logra mantenerse por encima de la zona de ruptura en torno a 18,350, el pr贸ximo objetivo se ubica en 19,810 , donde coincide una resistencia t茅cnica previa y zona de congesti贸n. Una consolidaci贸n por encima de ese nivel podr铆a habilitar un movimiento hacia el 谩rea de 20,273 鈥 20,675 , donde se localizan los m谩ximos del a帽o.

馃搲 Escenario bajista: En caso de una toma de ganancias o rechazo en niveles actuales, el primer soporte relevante se sit煤a en torno a 18,349, correspondiente al nivel 0.0 de Fibonacci. Una p茅rdida de esa zona podr铆a activar una correcci贸n hacia los 17,108 (nivel 61.8%) y eventualmente hasta 16,880, donde coincide el 78.6% del retroceso y una base de consolidaci贸n previa. EURUSD El EUR/USD en temporalidad de 1 hora (H1) muestra actualmente una se帽al de venta fuerte, con los indicadores t茅cnicos apuntando de forma clara hacia un sesgo bajista. Las medias m贸viles tambi茅n se alinean con esta perspectiva, consolidando una estructura t茅cnica negativa en el corto plazo. Esta configuraci贸n sugiere una dominancia de los vendedores, con debilidad en el par y mayor presi贸n hacia niveles inferiores. Fuente: InvestingPro An谩lisis T茅cnico 聽 El EUR/USD se encuentra actualmente en un tramo de consolidaci贸n con sesgo bajista dentro de un rango acotado. Las medias m贸viles de corto y mediano plazo se inclinan hacia abajo, reflejando una p茅rdida de momentum alcista y reforzando la presi贸n vendedora. El precio opera por debajo de estas referencias din谩micas, lo que sugiere que, mientras no se recuperen niveles clave, el par podr铆a continuar bajo presi贸n en el corto plazo. 聽 Fuente: xStation 5 聽 Escenario alcista : Si el precio logra romper la resistencia en 1.0375, el siguiente objetivo se ubica en 1.0414, y m谩s arriba en 1.0445, donde se encuentra la resistencia superior de la estructura. Para validar el movimiento, es clave que el precio mantenga cierres por encima del nivel de ruptura y que el RSI no muestre se帽ales de agotamiento.

Escenario bajista: Un rechazo en la zona actual podr铆a llevar al EURUSD a retroceder hacia el soporte inmediato en 1.0341. Si este nivel es perforado, el precio podr铆a buscar la base del tri谩ngulo en 1.0300, donde confluyen soportes previos y la directriz alcista de mediano plazo. 聽

