Análisis del Petroleo: tres gráficos clave para entender su tendencia

- Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen marcando el mercado, aunque las señales contradictorias sobre un posible acuerdo mantienen elevada la incertidumbre, especialmente alrededor del programa nuclear iraní y el control del Estrecho de Ormuz.
- El petróleo continúa muy sensible a los titulares geopolíticos: el crudo recuperó parte de las caídas previas, pero el rebote sigue limitado ante la falta de un acuerdo definitivo y los constantes desmentidos sobre avances diplomáticos.
- Los mercados financieros reaccionan con cautela mientras Kevin Warsh asume oficialmente la presidencia de la Fed, en un entorno donde el dólar se mantiene estable, los bonos operan en rango y el apetito por riesgo depende cada vez más de la evolución geopolítica.
- Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen marcando el mercado, aunque las señales contradictorias sobre un posible acuerdo mantienen elevada la incertidumbre, especialmente alrededor del programa nuclear iraní y el control del Estrecho de Ormuz.
- El petróleo continúa muy sensible a los titulares geopolíticos: el crudo recuperó parte de las caídas previas, pero el rebote sigue limitado ante la falta de un acuerdo definitivo y los constantes desmentidos sobre avances diplomáticos.
- Los mercados financieros reaccionan con cautela mientras Kevin Warsh asume oficialmente la presidencia de la Fed, en un entorno donde el dólar se mantiene estable, los bonos operan en rango y el apetito por riesgo depende cada vez más de la evolución geopolítica.
El petróleo se mantiene cerca de los 101 dólares, en una fase de consolidación después del fuerte repunte provocado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Aunque el mercado sigue incorporando una prima de riesgo geopolítica, esa prima se ha moderado durante la semana ante señales mixtas sobre las negociaciones y la percepción de que ninguna de las partes buscaría una escalada directa. En este contexto, el Brent conserva niveles elevados, pero sin romper con claridad al alza, reflejando un equilibrio frágil entre riesgo geopolítico, expectativas de oferta y sensibilidad inflacionaria.
El escenario sigue siendo relevante porque el petróleo no solo responde a la dinámica propia de oferta y demanda, sino también a su impacto sobre inflación, bonos y apetito por riesgo. Una interrupción significativa en el suministro energético de Medio Oriente podría volver a tensionar las expectativas inflacionarias, mientras que una reducción de la tensión diplomática podría seguir quitando presión al precio.
Petróleo y estacionalidad: junio pone a prueba la tendencia iniciada en febrero
La estacionalidad del petróleo muestra que, históricamente, los precios suelen arrancar el año en niveles relativamente bajos y con una tendencia débil hasta alcanzar un piso estacional entre finales de enero y mediados de febrero. Desde esa zona, suele comenzar una recuperación más consistente durante marzo, abril y mayo, meses en los que el crudo tiende a beneficiarse de una mejora en la demanda esperada y del posicionamiento previo a la temporada de mayor consumo energético.
El movimiento actual encaja con ese patrón. El petróleo inició un tramo alcista desde febrero y logró sostenerse por encima de niveles relevantes, pero la llegada de junio representa una prueba importante. En términos estacionales, este mes suele marcar una pausa o una corrección parcial antes de que el mercado intente retomar el impulso hacia los máximos típicos del verano. Por eso, la zona actual cercana a los 100 dólares funciona como un punto de equilibrio.
Fuente: xStation5
Petróleo e inflación: el riesgo energético sigue presionando a los bonos
Una de las principales preocupaciones del mercado es que una disrupción en la cadena de suministro energético genere una segunda ola de presiones inflacionarias. El petróleo tiene un impacto directo sobre costos de transporte, producción y expectativas de inflación, por lo que un nuevo repunte del crudo podría volver a tensionar el mercado de bonos y retrasar el alivio esperado en las tasas.
En el gráfico se observa una brecha relevante entre la corrección reciente del petróleo y el comportamiento de los bonos, medidos a través del TNOTE. Esto sugiere que el mercado de renta fija todavía no descarta completamente un escenario de inflación persistente. Si el petróleo vuelve a subir con fuerza, los bonos podrían reaccionar con nuevas caídas, reflejando mayores rendimientos y una menor expectativa de recortes de tasas. En cambio, si el crudo consolida o retrocede, podría aliviar parte de la presión inflacionaria implícita.
Fuente: xStation5
Petróleo y dólar
Desde el inicio del conflicto, el dólar ha capturado buena parte de las tensiones financieras y geopolíticas. Su comportamiento ha acompañado la estructura del petróleo, debido a factores comunes; mayor incertidumbre, mayor demanda por cobertura y mayor sensibilidad a los riesgos inflacionarios. Sin embargo, en la fase más reciente aparece una divergencia relevante: el petróleo corrige desde sus máximos, mientras el dólar mantiene una estructura más firme.
Esta diferencia sugiere que el mercado está reduciendo parte de la prima de riesgo específica del crudo, pero todavía conserva cautela a nivel macro. Un dólar fuerte suele limitar el avance del petróleo, ya que encarece las materias primas denominadas en dólares para compradores internacionales. Por eso, mientras el dólar siga firme, el petróleo podría encontrar más dificultad para extender el movimiento alcista, salvo que aparezca un nuevo shock de oferta o una escalada geopolítica más clara.
Fuente: xStation5
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