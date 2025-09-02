Leer más

🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (02.09.2025)

10:29 2 de septiembre de 2025

📊 Conéctate al seminario de análisis de ANÁLISIS INTRADAY a las 9:30 AM (GMT-4)

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

04.09.2025
8:25

Informe ADP, ISM, PMI y balanza comercial de EE.UU

Hoy se publica otro informe clave sobre el mercado laboral, así como los datos de julio sobre la balanza comercial estadounidense en el contexto...

 8:21

Trump muestra confianza en que se alcanzará un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

Trump expresó su confianza en que se alcanzará un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, afirmando que las conversaciones con Putin y Zelenski...
03.09.2025
20:25

Mercado accionario estadounidense hoy: Nasdaq sube, Dow Jones bajo presión

Bonos y rendimientos del Tesoro de EE. UU. Los rendimientos del Tesoro estadounidense continúan al alza, reflejando la preferencia de los inversores...
