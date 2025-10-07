🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (07.10.2025)

- El oro supera los $4000 por onza, alcanzando su nivel más alto en la historia.
- Factores como tasas reales negativas, tensiones geopolíticas y compras de bancos centrales impulsan la demanda.
- El oro sigue siendo una cobertura clave ante la inflación y la volatilidad de los mercados globales.
