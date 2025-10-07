Leer más
10:15 · 7 de octubre de 2025

🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (07.10.2025)

Conclusiones clave
GOLD
Mat Primas
-
-
Conclusiones clave
  • El oro supera los $4000 por onza, alcanzando su nivel más alto en la historia.
  • Factores como tasas reales negativas, tensiones geopolíticas y compras de bancos centrales impulsan la demanda.
  • El oro sigue siendo una cobertura clave ante la inflación y la volatilidad de los mercados globales.

 

_________

📈 Aprovecha las oportunidades del mercado del oro: Abre tu cuenta en XTB y accede a análisis en tiempo real, formación gratuita y herramientas avanzadas de trading:
👉 Crea tu cuenta real aquí

9 de octubre de 2025, 17:32

Peso colombiano lidera la revaluación en Latinoamérica y mantiene su impulso hoy 9 de Octubre
9 de octubre de 2025, 17:02

El oro y los índices retroceden, mientras el dólar repunta 💵
9 de octubre de 2025, 16:01

El oro y los índices retroceden, el dólar rebota 💲
9 de octubre de 2025, 15:55

El cobre alcanza nuevo récord histórico impulsado por China y la escasez global

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo