🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (08.10.2025)

- 08 de octubre
- 10:30 horas
- En directo
Las tensiones entre EE. UU. y China provocan la caída más pronunciada desde abril ✂️
Tres mercados a vigilar la próxima semana (10.10.2025)
El gobierno de EE. UU. inicia despidos federales; se profundiza la caída en Wall Street 🔨
Applied Digital acelera su crecimiento. Sus acciones suben casi un 20%.
