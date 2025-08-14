Leer más

🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (14.08.2025)

10:15 14 de agosto de 2025

14.08.2025
22:07

Las acciones de Intel repuntan 7% tras acercamiento con Trump y rumores de inyección de capital estatal

Las acciones de Intel Corp. suben alrededor de 7 % este jueves, impulsadas por versiones que apuntan a que el gobierno de Estados Unidos podría...

 21:45

Inflación IPP en EE. UU. sorprende al alza y respalda al dólar estadounidense 📈

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja después de que la inflación de precios al productor (IPP) superara ampliamente las expectativas,...

 18:02

Dólar en Colombia sube a $4.067 con impulso al PIB por turismo, remesas y agro

Colombia: PIB, dólar y mercados bajo la lupa en la segunda mitad de 2025 La economía colombiana llega a la segunda parte del año...
