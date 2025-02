Análisis Técnico - EURUSD 19.08.2024

El Euro se Fortalece por Encima de los 1,103 Dólares, Impulsado por Expectativas de Recortes de Tasas en EE.UU. El euro ha alcanzado su nivel más alto en casi ocho meses, superando los 1,103 dólares, impulsado por las crecientes expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. La presión sobre el dólar se ha intensificado a medida que los operadores anticipan un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, con una probabilidad del 24,5% de un recorte aún mayor, de 50 puntos básicos. Además, se prevé que la Fed implemente más de 90 puntos básicos de flexibilización antes de que finalice el año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La atención de los mercados esta semana se centra en el simposio de Jackson Hole de la Fed, donde el presidente Jerome Powell ofrecerá un discurso el viernes. Sus comentarios serán cruciales para las expectativas de política monetaria en los próximos meses. En Europa, los inversores están pendientes de la publicación de datos clave sobre la actividad empresarial y el crecimiento salarial, que podrían influir en la decisión del Banco Central Europeo (BCE) en su reunión de septiembre. Los mercados están descontando aproximadamente 65 puntos básicos de recortes de tasas del BCE en 2024, lo que sugiere dos recortes de 25 puntos básicos y una probabilidad del 60% de un tercer recorte antes de fin de año. Este escenario ha reforzado el euro, que continúa ganando terreno frente al dólar en un entorno donde las políticas monetarias divergentes de la Fed y el BCE juegan un papel clave en la dinámica de los mercados de divisas. Se puede esperar un retroceso para el eurodolar durante la semana con proyecciones hacia los 1.107 desde el punto de giro en los retrocesos 38.2% y 61.8% de Fibonacci. Fuente: xStation 5

