Análisis Técnico Oro 04.11.2024

Precio del Oro: Expectativas sobre la Fed y Elecciones en EE. UU. Impactan el Mercado El precio del oro registró una caída de más del 0,5% en el mercado de futuros este lunes, en un contexto de cautela por parte de los inversores ante dos eventos clave esta semana: las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Ambos eventos se consideran cruciales para el comportamiento del dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos y, en consecuencia, el mercado de metales preciosos. Principales Catalizadores de la Semana Elecciones Presidenciales de EE. UU.: Las elecciones de este martes generan incertidumbre política, con implicaciones potenciales en la fortaleza del dólar y, por ende, en el comportamiento del oro como activo refugio. Decisión de la Fed: La reunión de política monetaria de la Reserva Federal culmina el jueves con un anuncio clave sobre las tasas de interés. Actualmente, se espera un recorte de 25 puntos básicos, lo que podría presionar a la baja al dólar y beneficiar indirectamente a los precios del oro. Demanda y Estímulos Económicos en China: China, como uno de los mayores consumidores de oro, también desempeña un papel fundamental en el mercado global. Esta semana, se espera que el Comité Permanente del Congreso Nacional Popular de China apruebe posibles estímulos fiscales, lo que podría impulsar la demanda de metales preciosos en el país y brindar soporte adicional al precio del oro. Niveles Técnicos Clave para el Oro Soporte : Entre $2,713 y $2,731 por onza.

: Entre $2,713 y $2,731 por onza. Resistencia: Entre $2,762 y $2,789 por onza. GOLD M15 Fuente: xStation 5 Estos niveles técnicos sugieren una zona de consolidación en el corto plazo, mientras el mercado espera mayor claridad sobre el rumbo de las políticas en EE. UU. y la decisión de la Fed.

