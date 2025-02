Análisis técnico - US2000 (23.07.2024)

Caída en Ventas de Viviendas Existentes en EE.UU. y su Impacto en las Empresas de Mediana Capitalización Las ventas de viviendas existentes en los Estados Unidos cayeron un 5,4% respecto al mes anterior, alcanzando una tasa anualizada ajustada estacionalmente de 3,89 millones de unidades en junio de 2024. Esta caída mensual es la más pronunciada desde 2022 y representa la menor cantidad de ventas desde principios de año. Es la cuarta caída mensual consecutiva en este sector, influenciada por un aumento en el precio de venta medio que alcanzó un máximo histórico de $426,900. Cambios en el Mercado Inmobiliario Mientras tanto, el inventario de viviendas sin vender aumentó un 3,1% respecto al mes anterior, totalizando 1,32 millones de unidades, lo que equivale a 4,1 meses de oferta al ritmo de ventas mensual actual. Este cambio en el mercado está siendo percibido como una transición de un mercado de vendedores a uno de compradores. Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Realtors (NAR), señaló que "las casas permanecen en el mercado un poco más de tiempo y los vendedores están recibiendo menos ofertas. Cada vez más compradores insisten en las inspecciones y tasaciones de las viviendas, y el inventario está aumentando definitivamente a nivel nacional". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto en las Empresas de Mediana Capitalización Esta tendencia en el mercado inmobiliario estadounidense tiene un impacto significativo en las empresas de mediana capitalización, particularmente aquellas incluidas en el índice Russell 2000. Las empresas de este índice, que suelen tener una mayor exposición a la economía nacional, pueden verse afectadas por la desaceleración en el mercado de viviendas. Una disminución en las ventas de viviendas y un aumento en el inventario pueden generar un efecto dominó que afecte a diversos sectores económicos, incluyendo materiales de construcción, servicios de reparación y remodelación, y empresas de financiación de viviendas. Análisis Técnico En el gráfico del US2000, se observa un movimiento clave donde el precio inicialmente se desplazó dentro de un rango lateral definido por los niveles de 2288.5 y 2256.3. Tras una falsa ruptura hacia abajo, el precio recuperó rápidamente el rango y experimentó un movimiento alcista significativo. Este comportamiento sugiere dos posibles escenarios: Si el precio se mantiene por encima de 2288.5, podríamos esperar que continúe su trayectoria alcista hacia niveles superiores, con un objetivo potencial en 2302.3. En caso de que el precio no logre consolidarse por encima de 2288.5 y caiga por debajo de 2256.3, esto podría indicar un desplazamiento hacia un nuevo punto de equilibrio, con un movimiento bajista que lo llevaría a niveles inferiores, como 2224.6 o incluso 2193.2. US2000 (M30) Fuente: xStation 5 US2000 (H1) Sin emgargo en velas de H1, el precio esta presentando un escenario de posible rebote, generando una zona tentativa de order block cercano a los 2224. Las posibilidades de un posible repunte se mantienen. Fuente: xStation 5

