Análisis Técnico - USDCAD 26.08.2024

USD/CAD Regresa a los Niveles de Abril: Factores Determinantes en el Mercado Situación Actual del Par El par USD/CAD ha retrocedido a niveles no vistos desde principios de abril, impulsado por varios factores clave. El reciente aumento en los precios del petróleo, combinado con semanas de ventas generalizadas del dólar estadounidense, ha puesto presión a la baja sobre el par. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto de las Medidas Anunciadas en Canadá Hoy, el gobierno de Canadá dio a conocer la imposición de aranceles chinos sobre vehículos eléctricos, aluminio y acero. No obstante, estas medidas ya se habían filtrado anteriormente, por lo que no han tenido un impacto significativo en el par USD/CAD. Incremento en los Precios del Petróleo Un factor relevante que ha favorecido al dólar canadiense es el incremento del 3,2% en los precios del petróleo. Este aumento se debe a que Libia suspendió todas sus exportaciones y producción, lo que podría reducir la oferta global y brindar apoyo a la OPEP+, que está enfrentando dificultades para equilibrar el mercado. Divergencias en las Políticas de los Bancos Centrales En un análisis más amplio, el mercado está reconsiderando la posibilidad de divergencia en las políticas monetarias de los bancos centrales de América del Norte. Aunque la economía de Estados Unidos muestra más fortaleza que la canadiense, los recientes comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, indican que Estados Unidos podría estar dispuesto a recortar las tasas de interés, incluso con una perspectiva de crecimiento sólida. Perspectivas Monetarias en Canadá Mientras tanto, Canadá ya ha realizado dos recortes de tasas de 25 puntos básicos y es probable que continúe con este ritmo, aunque lo hace en un entorno de debilidad económica significativa. Un aspecto que ha impulsado una visión bajista del dólar canadiense ha sido la caída del mercado inmobiliario, pero si la Fed decide recortar tasas, podría disminuir las tasas globales y ayudar a evitar una crisis el próximo año, eliminando un riesgo importante. Análisis Técnico y Futuras Consideraciones USDCAD Fuente: xStation 5 Desde un punto de vista técnico, el par USD/CAD se encuentra en una zona de sobreventa. Además, la leve caída de otras divisas relacionadas con materias primas indica una posible señal de alerta a corto plazo. Las acciones estadounidenses están cerca de alcanzar niveles récord, lo que podría frenar el apetito por el riesgo. El nivel de 1,35 se rompió hoy y será crucial para el cierre.

Si el par se mantiene en este nivel, el siguiente objetivo podría ser 1,3425, con un soporte justo por debajo.

Cualquier rebote podría dirigirse hacia el antiguo mínimo del rango en 1,3586 y el promedio móvil de 200 días en 1,3590.

