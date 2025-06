Gráfico del día - EUR/CHF (19.06.2025)

El Banco Nacional Suizo (BNS) ha recortado su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 0,00 %, lo que representa su sexto recorte consecutivo desde marzo de 2024 y sitúa el coste de los préstamos al borde del terreno negativo. Esta medida responde a la caída de la inflación —que se ubicó en el -0,1 % en mayo—, así como a la persistente fortaleza del franco suizo y a la creciente incertidumbre económica global, especialmente debido al aumento de las tensiones comerciales. Los responsables de política monetaria subrayaron que se espera que la inflación se mantenga por debajo del objetivo en el corto plazo, lo que justifica esta relajación preventiva para respaldar la estabilidad de precios sin sobrecargar la economía. El BNS reafirmó también su disposición a intervenir en los mercados de divisas si fuera necesario. En la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente Martin Schlegel declaró que el BNS “se encuentra ahora al borde del terreno de tipos de interés negativos”, una herramienta que anteriormente desempeñó un papel clave, aunque reconoció sus efectos secundarios indeseables. Schlegel y los demás responsables —Andrea Maechler, Tschudin y Martin— destacaron los crecientes riesgos globales, en particular los derivados de disputas comerciales, que están lastrando las perspectivas de crecimiento tanto en Suiza como a nivel mundial, además de incrementar la volatilidad en los mercados financieros. También señalaron que el entorno de tipos de interés en Suiza comienza a afectar la rentabilidad de los bancos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pese al recorte de tipos, el franco suizo sigue siendo una de las divisas más fuertes del G10, reflejando su demanda como activo refugio. El par EUR/CHF cayó un 0,33 % hasta 0,93841, acercándose a sus niveles más bajos en meses. El BNS prevé un crecimiento económico moderado en la segunda mitad de 2025, y se proyecta que la inflación se mantenga claramente por debajo del 1 % hasta 2027.

