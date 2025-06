Resumen diario: Las decisiones de los bancos centrales europeos marcan los movimientos del mercado de divisas; las persistentes tensiones en Oriente Medio impulsan los precios del petróleo

Debido al feriado por el Juneteenth, el mercado bursátil estadounidense permaneció cerrado hoy.

Los mercados globales siguen lastrados por el conflicto en Oriente Medio, aunque aún no se descuenta un escenario de guerra a gran escala. Las preocupaciones de los inversores se reflejan en leves caídas de precios, que no se asemejan a los descensos bruscos de los índices típicos de una escalada geopolítica.

Donald Trump aún no ha definido claramente la política de Estados Unidos respecto al conflicto en Oriente Medio. Mientras tanto, Israel e Irán han intensificado su intercambio de ataques. Cohetes iraníes alcanzaron un hospital israelí, y las fuerzas israelíes continúan bombardeando objetivos nucleares en Teherán.

Los principales índices europeos registran caídas hoy, liderados por el FTSE MIB italiano, que retrocede más del 1 %. También se observan descensos significativos en los mercados francés y alemán, donde los índices caen en torno al 0,8 %. El SMI suizo baja aproximadamente un 0,7 %, y el FTSE 100 británico pierde un 0,4 %.

Como se esperaba, el Banco Nacional Suizo recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando la tasa de referencia en el 0 %. La decisión respondió a datos que indican una creciente presión deflacionaria. En mayo, los precios cayeron un -0,1 %. Las proyecciones de inflación aún anticipan leves incrementos de precios en 2025, pero según declaraciones del presidente del BNS, la entidad no descarta recurrir a tipos negativos.

El Norges Bank sorprendió con un recorte de 25 puntos básicos, situando los tipos en el 4,25 %. La decisión fue unánime y se basó en datos que evidencian una caída de la inflación mayor a la esperada y temores sobre una desaceleración del crecimiento económico.

El Banco de Inglaterra, tal como se preveía, mantuvo sin cambios los tipos de interés. No obstante, la decisión fue algo más moderada de lo anticipado por el mercado. La votación para mantener los tipos sin cambios frente a reducirlos fue de 6-3 (comparado con la previsión de 7-2).

Tras la batería de decisiones de política monetaria, se observa un ligero fortalecimiento del dólar estadounidense (+0,1 %) en el mercado de divisas, una depreciación del euro (-0,1 %), una apreciación de la libra esterlina que revirtió las caídas del día (+0,1 %), y una depreciación de más del 1 % de la corona noruega. El franco suizo permanece estable. Los movimientos cambiarios reflejan un leve aumento en la demanda de activos refugio.

Las tensiones en Oriente Medio están generando inquietudes sobre la cadena de suministro de petróleo, lo que impulsa al alza los precios del crudo. El petróleo sube aproximadamente un 2,9 % hoy, y el gas natural más de un 2 %.

En el mercado de metales preciosos, se observan caídas. El oro retrocede apenas un 0,1 %, la plata cae un 1 %, y el platino registra una caída cercana al 3,7 %.

