Análisis USDCLP 20.08.2024

El dólar se mantiene en mínimos del 2024 mientras los operadores confían en posibles bajas de tasas en septiembre El dólar estadounidense se mantiene en sus niveles más bajos del año 2024, impulsado por el creciente optimismo de los operadores ante la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) decida recortar las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre. Este sentimiento de mercado ha debilitado la moneda estadounidense, generando efectos en diversas áreas, especialmente en las materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El cobre se beneficia de la debilidad del dólar y sube un 0,39% El cobre, uno de los principales metales industriales, ha vuelto a mostrar un comportamiento alcista, registrando un aumento del 0,39% en su cotización. Este repunte se debe, en gran parte, a la debilidad del dólar y a la decisión de China de mantener su tasa de préstamo preferencial sin cambios, lo que ha mejorado las perspectivas de demanda en el gigante asiático. Expectativas ante las conferencias de la FED y el simposio de Jackson Hole Hoy, se espera que algunos representantes de la Reserva Federal ofrezcan conferencias que podrían proporcionar nuevas pistas sobre las posibles bajas de tasas en septiembre. Estas declaraciones son especialmente relevantes en la antesala del simposio de Jackson Hole, un evento clave donde los principales banqueros centrales del mundo se reunirán para discutir la situación económica global. El discurso de Jerome Powell, presidente de la FED, previsto para el viernes, será particularmente crucial para mantener el optimismo en los mercados. Los operadores estarán atentos a cualquier señal que confirme las expectativas de una política monetaria más flexible. Perspectivas para el tipo de cambio y el cobre Durante la jornada, se espera que el dólar continúe mostrando debilidad, lo que podría llevar al tipo de cambio a descender hasta los $912 pesos chilenos por dólar. Sin embargo, si la moneda estadounidense recupera fuerza, es posible que el tipo de cambio vuelva a subir hacia el techo de los $926. Por otro lado, el cobre podría experimentar volatilidad en función de las mejoras en las perspectivas de demanda en China. Aunque no se esperan datos relevantes desde el país asiático durante la semana, las posibles bajas de tasas en EE.UU. y el debilitamiento del dólar podrían seguir impulsando al metal rojo en el corto plazo. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "