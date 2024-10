Apertura a la baja de los principales índices europeos

La sesión de ayer en Wall Street finalizó sin una tendencia clara. Los mayores descensos los registró el Russell 2000, con una caída del 0,48%. Los contratos de futuros apuntan a otra jornada de caídas en los mercados europeos, con el del Euro Stoxx 50 dejándose un 0,2%. Durante la sesión de hoy nos esperan más declaraciones de los banqueros centrales, entre ellas las de Lagarde del BCE y Bowman de la FED. La atención de los inversores también se centrará en la decisión del Banco de Canadá sobre los tipos de interés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macroeconómico del día 09:00 am BST - Polonia, tasa de desempleo para septiembre. Previsión: 5%. Anteriormente: 5%.

02:00 pm BST - EE. UU., discurso de Bowman de la FED.

02:45 pm BST - Canadá, decisión del BoC sobre las tasas de interés. Previsión: 3,75%. Anteriormente: 4,25%.

03:00 pm BST - EE. UU., ventas de viviendas pendientes. Previsión: 3,87 millones. Anteriormente: 3,86 millones.

03:00 pm BST - Eurozona, discurso de la CEBLagarde.

03:30 pm BST - Canadá, informe después de la decisión del BoC.

03:30 pm BST - EE. UU., informe del DoE sobre los inventarios de petróleo crudo. Previsión: 0,1 millones. Anteriormente: - 2,19 millones.

