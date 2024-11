Apertura Americana: Eli Lilly y Novo Nordisk 💉 en foco; Las actualizaciones sobre aranceles presionan a las empresas automotrices 🚗

US100 sube antes de las Actas del FOMC

Compa帽铆as contra la obesidad en foco

Actualizaciones sobre aranceles ponen presi贸n a las empresas automotrices

Zoom Video Communications cae a pesar de presentar s贸lidos resultados financieros 聽 Los mercados en Estados Unidos inician la sesi贸n del martes con un tono mixto. Cinco minutos despu茅s de la apertura de Wall Street, el Nasdaq sube un 0,3%, mientras que el S&P500 aumenta un 0,25%. Por otro lado, el 铆ndice Russell 2000 pierde un 0,45% y el Dow Jones baja un 0,3%. La atenci贸n de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas y en las Actas del FOMC. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation US100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, opera ligeramente al alza hoy en comparaci贸n con el cierre de ayer. El 铆ndice mantiene su din谩mica tendencia alcista de manera constante. Desde una perspectiva t茅cnica, parece que el soporte marcado por la EMA de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico) y el nivel psicol贸gico de 20,000 puntos podr铆an ser clave para sostener las subidas. El nivel de resistencia local, que podr铆a determinar si el instrumento intentar谩 alcanzar nuevos m谩ximos hist贸ricos, se encuentra en el 谩rea de los 21,000 puntos. Fuente: xStation 5 Noticias corporativas Eli Lilly (LLY.US) y Novo Nordisk (NVO.US) est谩n subiendo m谩s del 3,5% en la sesi贸n temprana de hoy despu茅s de que la administraci贸n Biden propusiera una regla que exigir铆a al gobierno de EE. UU. cubrir el costo de medicamentos para la p茅rdida de peso a trav茅s de los sistemas Medicare y Medicaid.

Sin embargo, no todas las empresas de este sector est谩n teniendo el mismo desempe帽o. Amgen Inc. (AMGN.US) cae un 7% despu茅s de que la formulaci贸n experimental de la compa帽铆a para la obesidad ayudara a los pacientes a perder hasta un 20% de su peso corporal en un estudio de un a帽o, decepcionando a los inversores que esperaban que el estudio generara mayores resultados de p茅rdida de peso para los participantes del grupo de prueba.

Los valores de las empresas automotrices est谩n bajo presi贸n a la baja hoy. Las acciones de General Motors (GM.US) est谩n cayendo un 4%, mientras que Ford (F.US) baja alrededor del 2%, despu茅s de que el presidente electo Donald Trump prometiera imponer aranceles adicionales a China, as铆 como a los vecinos de EE. UU., Canad谩 y M茅xico. Es importante recordar que estas automotrices importan veh铆culos a EE. UU. desde m煤ltiples f谩bricas ubicadas en China, Canad谩 y M茅xico.

Las acciones de Zoom Video Communications (ZM.US) cayeron un 6,5% despu茅s de que la compa帽铆a publicara sus resultados y perspectivas del tercer trimestre. Aunque los resultados se consideran positivos, algunos analistas se帽alaron que el informe no cumpli贸 con las expectativas desmesuradas, ya que la acci贸n subi贸 m谩s del 60% desde su m铆nimo en agosto y recientemente cerr贸 en su nivel m谩s alto desde agosto de 2022. Pron贸stico para 2025 Se anticipan ingresos de $4.66 mil millones a $4.66 mil millones, la compa帽铆a previamente estim贸 $4.63 mil millones a $4.64 mil millones, con estimaciones de $4.64 mil millones.

Se predice un beneficio operativo de $1.81 mil millones a $1.82 mil millones, anteriormente la compa帽铆a estim贸 $1.79 mil millones a $1.8 mil millones, con estimaciones de $1.8 mil millones.

Se proyecta una utilidad ajustada por acci贸n de $5.41 a $5.43, frente a $5.29 a $5.32, con estimaciones de $5.34.

Todav铆a se espera un flujo de caja libre de $1.58 mil millones a $1.62 mil millones, estimado en $1.6 mil millones. Pron贸stico para el cuarto trimestre Se anticipan ingresos de $1.18 mil millones a $1.18 mil millones, estimado en $1.17 mil millones.

Se proyecta un beneficio operativo de $443.0 millones a $448.0 millones, estimado en $443.6 millones.

Se espera una utilidad ajustada por acci贸n de $1.29 a $1.30, estimada en $1.28. Resultados del tercer trimestre Ingresos: $1.18 mil millones, +3.6% interanual, estimado en $1.16 mil millones.

Utilidad ajustada por acci贸n: $1.38 frente a $1.29 interanual, estimado en $1.31.

Flujo de caja libre: $457.7 millones, +1% interanual, estimado en $356.1 millones.

N煤mero de clientes corporativos: 192,400, -12% interanual, estimado en 188,954.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "