🗽Apertura Americana: La debilidad de la macroeconomía presiona los ánimos en Wall Street📉El US30 cae un 0,8%, el VIX vuelve a subir

La sesi贸n de trading de Estados Unidos del lunes, el d铆a antes de la v铆spera de Navidad, trae otro impulso bajista a trav茅s de las acciones estadounidenses despu茅s del d铆a r茅cord de 鈥楾riple Witching鈥 en EE. UU. el 20 de diciembre de 2024. El US500 luch贸 por aumentar por encima de la zona de resistencia en los 6000 puntos, y el DJIA (US30) pierde m谩s del 0,8 % hoy, haciendo que los inversores est茅n m谩s estresados antes de la v铆spera de Navidad de ma帽ana. Wall Street abri贸 la sesi贸n de hoy con un sentimiento bastante positivo , especialmente en el sector tecnol贸gico, con el US100 ganando casi un 0,5 %. Sin embargo, despu茅s de los datos de confianza del consumidor del CB de EE. UU., Wall Street pierde, con el US100 cayendo un 0,2 % y el US30 desliz谩ndose hasta un 0,8 %.

y suben m谩s del 4 %. Las acciones de pierden casi un 5 % al perder el caso contra Broadcom (AVGO.US). Las acciones de empresas relacionadas con la computaci贸n cu谩ntica como Rigetti Computing y la fabricante de equipos espaciales Intuitive Machines ganan casi un 15 %. Macroeconom铆a en EE. UU. Las lecturas macroecon贸micas de EE. UU. (Confianza del consumidor) y las ventas de nuevas viviendas llegaron inesperadamente muy por debajo de las expectativas. Los inversores temen que la Fed reduzca las tasas de inter茅s en 2025 (presionada tambi茅n por los aranceles), incluso a pesar de que la desaceleraci贸n (inesperada) de la actividad econ贸mica estadounidense contin煤a. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Confianza del consumidor del CB de EE. UU.: 104,7 frente a 113,2 esperado y 111,7 anteriormente Ventas de nuevas viviendas en EE. UU.: 0,684M (Pron贸stico: 0,689M, Anterior: 0,610M)

Precio medio de venta de viviendas en noviembre en EE. UU.: $402,800, baj贸 un 6,3 % desde noviembre de 2023 ($429,800)

Ventas de nuevas viviendas en EE. UU. (MoM): 5,9 % frente al 9,7 % esperado y -17,3 % anteriormente 聽 El reciente impulso alcista contin煤a con las acciones de Eli Lilly, con sede en EE. UU., cuyos medicamentos para la obesidad est谩n operando m谩s alto que su rival, la farmac茅utica danesa Novo Nordisk; las acciones de la compa帽铆a suben un 4 % hoy despu茅s de una venta masiva del 20 % el pasado viernes. Fuera del sector tecnol贸gico, vemos que los descensos dominan hoy. Palantir pierde casi un 4 % hoy. Podemos observar que la valoraci贸n de casi todas las empresas estadounidenses est谩 cayendo hoy. Fuente: xStation5 US100 y US30 (intervalo M15) A pesar del aumento en las empresas de chips, las otras acciones en el 铆ndice Nasdaq 100 est谩n limitando el desdoblamiento del 铆ndice de referencia general hoy. Podemos considerar que un mayor impulso alcista a煤n no est谩 garantizado, y el volumen de ventas tambi茅n sigue elevado tras la ca铆da. 聽 Fuente: xStation5 聽 Fuente: xStation5 Noticias de empresas Applied Therapeutics (APLT.US) pierde un 4 % despu茅s de que los analistas de William Blair retiraran una calificaci贸n positiva sobre la acci贸n debido al aumento de la incertidumbre sobre la eficacia del medicamento Govorestat y la limitada disponibilidad de efectivo.

Qualcomm (QCOM.US) est谩 ganando terreno despu茅s de que la compa帽铆a ganara una demanda contra una reclamaci贸n de Arm Holdings Plc , que afirmaba que infringi贸 una licencia de tecnolog铆a de chips que el fabricante del procesador de tel茅fonos m谩s grande del mundo adquiri贸 al comprar la startup en 2021. Las acciones de Arm (ARM.US) pierden casi un 5 % hoy.

Rigetti Computing y otras acciones relacionadas con la computaci贸n cu谩ntica, incluidas IONQ (IONQ.US), est谩n subiendo gracias al optimismo sobre la utilidad a largo plazo de los chips Willow de Alphabet. Xerox (XRX.US) gana cerca del 10 % despu茅s de aceptar la compra del fabricante de impresoras l谩ser Lexmark International Inc. de un consorcio de inversores asi谩ticos; el acuerdo est谩 valorado en aproximadamente $1,500 millones. Lexmark fue vendida a inversores chinos por IBM en 2016 por $3,600 millones. La capitalizaci贸n actual de Xerox es de aproximadamente $1,000 millones. La compa帽铆a a煤n enfrenta competencia de Canon y HP. El negocio basado en impresoras sigue generando p茅rdidas para Xerox. La compa帽铆a opera en 170 mercados y atiende a m谩s de 200,000 clientes. El acuerdo ser谩 parcialmente financiado con el efectivo de la empresa. La compa帽铆a ha reducido su dividendo anual en un 50 % a $0.5 por acci贸n para financiar la adquisici贸n y reducir deuda. Algunos inversores esperan que Lexmark pueda traer a la compa帽铆a m谩s crecimiento en los mercados asi谩ticos. Fuente: xStation5

