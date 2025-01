Apertura Americana.: Las acciones tecnológicas impulsan las alzas en Wall Street 📈

Los mercados en EE.UU. abren la sesi贸n del lunes en un ambiente positivo. 15 minutos despu茅s de la apertura en Wall Street, el Nasdaq sube un 1,15%, mientras que el S&P500 cae un 0,85%. La atenci贸n de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas y los datos PMI del sector servicios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation US100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza hoy un 1% m谩s alto en comparaci贸n con el cierre de la semana pasada. El 铆ndice contin煤a su tendencia alcista din谩mica todo el tiempo, aunque en el momento de escribir esta entrada, la oferta est谩 probando de nuevo un punto de soporte clave, que es la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul). Desde una perspectiva t茅cnica, parece que la clave para mantener la tendencia alcista puede ser si los compradores logran defender la zona alrededor de la EMA de 50 d铆as, que hist贸ricamente ha sido un punto de control importante para la demanda. Fuente: xStation Noticias corporativas Las acciones de empresas de inteligencia artificial y semiconductores est谩n registrando alzas hoy despu茅s de que Foxconn (HPHD.UK) reportara ingresos r茅cord de $84.7 mil millones (muy por encima de las previsiones).

U.S. Steel (X.US) : Las acciones suben cerca del 3,5% tras la apertura de la sesi贸n de Wall Street despu茅s de que Donald Trump se帽alara que los nuevos aranceles har铆an que la empresa sea m谩s rentable y gane m谩s dinero.

Tesla (TSLA.US) : Las acciones suben un 2,4% despu茅s de que Wedbush elevara su precio objetivo para las acciones de la compa帽铆a a $492.

Uber (UBER.US) : Las acciones suben casi un 5,5% despu茅s de que la compa帽铆a anunciara un plan de recompra de acciones acelerado por $1.5 mil millones. Adem谩s, Wedbush incluy贸 a la compa帽铆a en su lista de empresas seleccionadas para observar este a帽o.

United Airlines (UAL.US): Las acciones tambi茅n est谩n teniendo un buen desempe帽o. Las acciones de la aerol铆nea suben un 5,5% despu茅s de que muchos bancos de inversi贸n elevaran sus recomendaciones para las acciones de la empresa.

