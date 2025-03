APERTURA AMERICANA: Las tensiones entre la UE y EE. UU. lastran los índices 📄🔔

Los mercados burs谩tiles de EE.UU. abrieron en terreno negativo el jueves. El sentimiento del mercado sigue tenso debido a la incertidumbre sobre los aranceles. Por otro lado, una inflaci贸n PPI ligeramente mejor de lo esperado ayud贸 a mitigar parte del sentimiento negativo. Al momento de la publicaci贸n, el S&P 500 cae un 0,40%, el Nasdaq 100 baja un 0,60% y el Russell 2000 retrocede un 0,13%. En medio de las acciones de pol铆tica comercial de Donald Trump, el d贸lar estadounidense parece recuperar terreno. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 2 a帽os tambi茅n registran ligeras alzas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La atenci贸n de hoy se centra en los acuerdos comerciales entre EE.UU. y la UE. El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 200% al alcohol europeo en represalia por el arancel del 50% al whiskey estadounidense. Las ca铆das en el mercado burs谩til de EE.UU. est谩n afectando a casi todos los sectores, incluidas las principales empresas de tecnolog铆a.

Fuente: xStation 5 S&P 500 La correcci贸n en el S&P 500 se acerca ahora al 10% en las 煤ltimas tres semanas. Hoy, el 铆ndice cae un 0,40%, cotizando en 5.570 puntos, y est谩 poniendo a prueba una zona de soporte por encima de los 5.560 puntos. Fuente: xStation 5 Noticias del Mercado Intel sube un 15% despu茅s de que la compa帽铆a nombrara como nuevo CEO a Lip-Bu Tan, exmiembro del directorio y CEO de Cadence Design Systems. Adem谩s, informes indican que TSMC propuso una empresa conjunta para operar la f谩brica de Intel, en colaboraci贸n con grandes fabricantes de chips de EE.UU. como Nvidia, AMD y Broadcom .

Adobe cae un 10% a pesar de superar las estimaciones del primer trimestre del a帽o fiscal 2025, ya que su previsi贸n no cumpli贸 completamente las expectativas del mercado. La empresa proyect贸 un BPA para el segundo trimestre entre 4,95 y 5,00 d贸lares y ingresos entre 5.770 y 5.820 millones de d贸lares , ambos ligeramente por debajo del consenso. La gu铆a anual tambi茅n qued贸 por debajo de lo esperado, con un BPA medio de 20,35 d贸lares frente a los 20,39 esperados y ingresos medios de 23.425 millones de d贸lares frente a los 23.500 millones estimados .

UiPath tambi茅n baja un 10% tras presentar resultados mixtos del cuarto trimestre y emitir una previsi贸n d茅bil. Para el primer trimestre, la compa帽铆a proyect贸 ingresos entre 330 y 335 millones de d贸lares, muy por debajo del consenso de 367,29 millones de d贸lares. La gu铆a de ingresos anuales de 1.525 a 1.530 millones de d贸lares tambi茅n qued贸 por debajo de los 1.560 millones esperados.

