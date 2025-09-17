Caen los metales preciosos antes de la decisión de la Fed 📉

La plata cae un 2,4% antes de la decisión de la Fed, mientras que el oro desciende un 0,6%. Los inversores esperan que la Fed recorte los tipos de interés en al menos 25 puntos básicos en la reunión de hoy, lo cual es el escenario más probable dado el debilitamiento del mercado laboral estadounidense.
Las proyecciones de inflación de la Fed en EE. UU. siguen siendo inciertas, ya que los principales índices de referencia indican una creciente presión sobre los precios en algunos sectores y una inflación rígida en el sector servicios. Podemos asumir que el mayor riesgo para los metales preciosos reside en las proyecciones de inflación restrictivas de la Fed.
Precio de la plata
Fuente : Plataforma de XTB
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "