Apertura Americana: Los índices rebotan al inicio de la sesión tras un débil informe NFP; Amazon sube un 7,30% 📌

Los índices avanzan y recuperan parcialmente las pérdidas de ayer.

El índice del dólar estadounidense repunta y sube un 0,20%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también suben. La volatilidad del mercado es excepcionalmente alta al final de la semana. La incertidumbre de los inversores relacionada con las próximas elecciones presidenciales estadounidenses de la semana que viene, combinada con la publicación de importantes datos macroeconómicos, está alimentando las fluctuaciones del sentimiento. Hoy, al comienzo de la sesión de efectivo, observamos un ligero intento de recuperación en los índices bursátiles después de las caídas de ayer, respaldado por un informe de NFP más débil de lo esperado. Sin embargo, la reacción alcista inicial en los índices pronto se borró y el dólar, después de una venta masiva inicial, comenzó a ganar terreno. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) emitió un comunicado adicional sugiriendo que los huracanes pueden haber tenido un impacto parcial en el empleo en la economía, lo que en última instancia minimizó la reacción del mercado. Posteriormente, se publicaron los datos finales del PMI para la industria manufacturera y el informe ISM. Los resultados del PMI fueron bastante sólidos, pero la atención de los inversores se centró en el informe ISM. El índice principal para la industria manufacturera mostró una caída a 46,5 puntos, profundizando la brecha desde el umbral de 50 puntos. Los datos podrían haber sido mejor recibidos por los inversores si no fuera por un salto significativo en el subíndice de precios, que subió de 48,3 puntos el mes pasado a 54,8 puntos ahora. Este aumento impulsó un movimiento alcista más fuerte del dólar, que actualmente gana un 0,20% hasta los 104 puntos. No hubo una reacción significativa en los índices y los alcistas lograron mantener las ganancias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil US500 (D1) El índice está rebotando dinámicamente hoy desde el nivel de soporte en torno a los 5730 puntos. En el momento de redactar este artículo, los alcistas ya están probando el nivel de los 5800 puntos, con un avance del 0,90 %. Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa La temporada de resultados siguió siendo el centro de atención: Apple (AAPL.US) cayó un 1,60% tras no alcanzar las estimaciones de ingresos en China y su segmento de servicios, mientras que Amazon (AMZN.US) sube un 7,30% gracias a las sólidas previsiones de ingresos para la temporada navideña. Intel (INTC.US) subió un 6,80% tras un informe trimestral mejor de lo esperado y el progreso de su reestructuración. ExxonMobil (XOM.US) y Chevron (CVX.US) subieron un 0,66% y un 3,67%, respectivamente, después de superar las expectativas de resultados trimestrales. Uber Technologies (UBER.US) sube un 1,70% tras anunciar sólidos resultados del tercer trimestre de 2024, con un aumento de los ingresos del 20% interanual hasta los 11.200 millones de dólares y un aumento de los ingresos netos hasta los 2.610 millones de dólares desde los 220 millones del año pasado, lo que eleva los márgenes de beneficio al 23% desde el 2,4%. Las ganancias por acción subieron hasta los 1,24 dólares desde los 0,11 dólares, y tanto las reservas brutas como los viajes aumentaron, con un aumento de los viajes del 17% interanual. A pesar del sólido rendimiento financiero, unas previsiones cautelosas para 2024 provocaron una reacción limitada del mercado. Atlassian (TEAM.US) sube un 13% tras los sólidos resultados del primer trimestre fiscal de 2025, impulsados ​​por un crecimiento interanual de los ingresos en la nube del 31% que superó las expectativas y aumentó la confianza en las previsiones conservadoras. Morgan Stanley elevó su precio objetivo a 259 dólares, destacando el potencial de monetización de Atlassian a partir de las inversiones en IA. KeyBanc mejoró la calificación de la acción a Overweight, citando una expansión estable de los puestos y una perspectiva prometedora para los presupuestos de TI en 2025, con catalizadores de crecimiento futuros que incluyen la IA y las migraciones a la nube. Fuente: xStation 5

