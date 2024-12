Apertura Americana: Wall Street comienza al alza el lunes; el SMCI sube, el S&P 500 se reequilibra, NVIDIA bajo escrutinio 🔍

Wall Street con una apertura en alza este lunes Las acciones de Nvidia cayeron despu茅s de que la Administraci贸n Estatal de Regulaci贸n del Mercado de China iniciara una investigaci贸n antimonopolio sobre la compa帽铆a.

cayeron despu茅s de que la Administraci贸n Estatal de Regulaci贸n del Mercado de China iniciara una investigaci贸n antimonopolio sobre la compa帽铆a. Las acciones de Super Micro Computer subieron tras recibir una extensi贸n del Nasdaq para presentar informes financieros pendientes ante la SEC.

subieron tras recibir una extensi贸n del Nasdaq para presentar informes financieros pendientes ante la SEC. Apollo Global Management y Workday se unir谩n al 铆ndice S&P 500, efectivo a partir del 23 de diciembre, reemplazando a Qorvo y Amentum Holdings. Los mercados de valores en EE. UU. muestran un rendimiento mixto, con los 铆ndices m谩s peque帽os superando a los m谩s grandes. El US2000 gana un 0.70% hasta 2427.2. El US30 avanza un 0.11% a 44747, mientras que el VIX se mantiene en 15.88. El MEXComp permanece sin cambios en 51284. Sin embargo, los 铆ndices m谩s grandes est谩n bajo desempe帽o, con el US500 cayendo un 0.03% hasta 6096.1 y el US100 retrocediendo un 0.11% hasta 21634.44. Los mercados europeos muestran un amplio fortalecimiento, con el FRA40 de Francia liderando las ganancias con un 0.80% hasta 7497.4, seguido por el UK100 subiendo un 0.66% hasta 8369.0. El AUT20 de Austria avanza un 0.45% a 3580, mientras que el DE40 de Alemania gana un 0.40% hasta 20420.1. Los mercados de Europa Central tambi茅n muestran un impulso positivo, con el W20 subiendo un 0.39% hasta 2323.6 y el EU50 avanzando un 0.39% hasta 4997.6. El SUI20 de Suiza suma un 0.11% hasta 11787. Solo el SPA35 de Espa帽a (-0.01% hasta 12056) y el ITA40 de Italia (-0.18% hasta 34720) est谩n operando a la baja. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 En los sectores del S&P 500, Energ铆a lidera las ganancias con un avance del 0.68%, seguido por Consumo Discrecional con un aumento del 0.66% y Materiales a帽adiendo un 0.35%. Salud, Bienes Ra铆ces, Productos B谩sicos de Consumo, Finanzas e Industriales muestran ganancias moderadas entre el 0.02% y el 0.10%. Sin embargo, tres sectores est谩n operando a la baja: Servicios P煤blicos (-0.07%), Servicios de Comunicaci贸n (-0.40%) y Tecnolog铆a de la Informaci贸n (-0.72%). En general, el mercado est谩 ligeramente negativo, con el S&P 500 retrocediendo un 0.15%. 聽 Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation 聽 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el US100, est谩 alcanzando sus m谩ximos hist贸ricos. El m谩ximo de mediados de noviembre de 21,255 sirve como soporte inicial para los alcistas, seguido por el m谩ximo de mediados de julio de 20,895. Para los bajistas, los niveles clave incluyen la media m贸vil simple de 50 d铆as en 20,696 y los m谩ximos de agosto cerca de 19,917, que se alinean con la media m贸vil simple de 100 d铆as, proporcionando zonas de soporte s贸lidas. El RSI ha rebotado desde la zona de sobrecompra, pero se mantiene elevado, indicando un continuo impulso alcista. Mientras tanto, el MACD se expande y a煤n muestra una divergencia alcista, reforzando la tendencia al alza. Fuente: xStation Noticias Reddit (RDDT.US) : Las acciones subieron un 6.5% despu茅s de que Morgan Stanley y Brian Nowak actualizaron la acci贸n a "Sobreponderar" y casi triplicaron su precio objetivo a $200, el m谩s alto en Wall Street. A pesar de haber perdido un aumento del 380% desde su salida a bolsa en marzo, Nowak cree que la r谩pida expansi贸n del compromiso de Reddit y las iniciativas publicitarias representan oportunidades de crecimiento significativas hacia 2025. Las acciones de la compa帽铆a tuvieron su mejor desempe帽o en octubre, con una ganancia del 81%, impulsadas por s贸lidos resultados y perspectivas que demostraron inversiones tecnol贸gicas exitosas.

Nvidia (NVDA.US) : Las acciones cayeron un 2.45% despu茅s de que la Administraci贸n Estatal de Regulaci贸n del Mercado de China lanzara una investigaci贸n antimonopolio sobre la empresa. La investigaci贸n se centra en posibles violaciones de los t茅rminos de aprobaci贸n condicional de la adquisici贸n de Mellanox Technologies en 2020. La investigaci贸n llega apenas una semana despu茅s de que EE. UU. implementara controles adicionales sobre el acceso de China a semiconductores de alta gama. El acuerdo original requer铆a que Nvidia mantuviera un suministro ininterrumpido de GPU y equipos de red a China y asegurara un trato no discriminatorio hacia los clientes chinos.

Omnicom Group (OMC.US) : Anunci贸 planes para adquirir Interpublic Group (IPG.US) en una transacci贸n de acciones que crear谩 el mayor negocio publicitario del mundo. Seg煤n el acuerdo, los accionistas de Interpublic recibir谩n 0.344 acciones de Omnicom por cada acci贸n de IPG, mientras que los accionistas de Omnicom retendr谩n el 60.6% de la propiedad de la entidad combinada. La fusi贸n, que se espera para la segunda mitad de 2025, apunta a generar $750 millones en sinergias de costos y combinar plataformas de datos y tecnolog铆a complementarias. Las acciones de IPG subieron un 10% mientras que Omnicom cay贸 un 2.4%.

Apollo Global Management (APO.US) y Workday (WDAY.US) : Se unir谩n al 铆ndice S&P 500 a partir del 23 de diciembre, reemplazando a Qorvo y Amentum Holdings. Apollo subi贸 un 4% a $184.45, mientras que Workday subi贸 un 8% a $288. Esta incorporaci贸n forma parte del reequilibrio trimestral del 铆ndice, con un valor de mercado de m谩s de $100 mil millones, lo que la convierte en la tercera gestora de activos alternativos m谩s grande despu茅s de KKR y Blackstone.

Super Micro Computer (SMCI.US) : Las acciones subieron un 5.4% despu茅s de recibir una extensi贸n del Nasdaq hasta el 25 de febrero de 2025 para presentar sus informes financieros pendientes ante la SEC. El fabricante de servidores de inteligencia artificial, que espera un crecimiento de ingresos del 67% hasta $25 mil millones en el a帽o fiscal 2025, ha estado trabajando para resolver problemas de cumplimiento tras la renuncia de Ernst & Young como auditor en octubre. La compa帽铆a anunci贸 recientemente planes para reemplazar a su CFO y nombr贸 un nuevo director financiero tras una investigaci贸n interna que no encontr贸 evidencia de irregularidades.

Acciones tecnol贸gicas chinas: Se dispararon despu茅s de que el Politbur贸 de China anunciara planes para una pol铆tica monetaria "moderadamente flexible" en 2025 y prometiera estabilizar los mercados de propiedades y acciones. Entre los principales ganadores se encuentran PDD Holdings (+11%), Bilibili (+12%), KE Holdings (+12%), Alibaba (+6.9%), JD.com (+9.5%), Baidu (+5.9%), NetEase (+9.1%) y Trip.com (+7.8%). Este cambio de pol铆tica, el primero desde 2011, apunta a abordar preocupaciones de deflaci贸n persistente y apoyar el crecimiento econ贸mico en medio de tensiones comerciales. 聽 聽 OLas noticias que llegan de las empresas individuales del 铆ndice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "