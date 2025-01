Apertura Americana: Wall Street continúa con tendencia bajista el lunes, Moderna se desploma

Los principales índices caen , con el índice tecnológico liderando las pérdidas con una caída del -1.31% a 20,744.21, y el índice de pequeña capitalización descendiendo un -1.13% a 2,177.0, mientras que la volatilidad del mercado sube un 4.23% a 19.73.

con la adquisición de Intra-Cellular Therapies por $14.6 mil millones a $132 por acción, representando una prima del 35%. Las acciones de Moderna se desploman un 23% tras una significativa revisión a la baja de su guía de ingresos para 2025, anunciando importantes iniciativas de reducción de costos en medio de una débil demanda de vacunas. Los principales índices están cayendo, con el índice de pequeña capitalización bajando un -1.13% a 2177.0 y situándose por debajo de los “Niveles Trump”, seguido por el índice tecnológico cayendo un -1.31% a 20,744.21. El índice de gran capitalización baja un -0.75% a 5822.2, mientras que el índice mexicano permanece plano en un 0.00% a 50,234. La volatilidad del mercado se mantiene elevada, con un aumento del 4.23% a 19.73. Los mercados europeos están mayormente a la baja, con el índice de Europa Central mostrando el mayor descenso de un -1.75% a 2240.6, seguido por el índice italiano (-1.19% a 34,795). Otros descensos notables incluyen el índice suizo (-0.91% a 11,661), el índice europeo (-0.88% a 4,957.6), y el índice francés (-0.65% a 7,403.4). La volatilidad en Europa sube un 2.70% a 19.03, desviándose de la debilidad más amplia del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sectores del mercado mixtos: El mercado muestra un panorama mixto con varios sectores en territorio positivo. Energía lidera las alzas (+1.57%), seguido por Materiales (+0.77%) y Cuidado de la Salud (+0.33%). Tecnología de la Información lidera las caídas (-1.76%), seguido por Servicios de Comunicación (-1.36%) y Servicios Públicos (-1.11%). Bienes Discrecionales (-0.98%) y Bienes de Consumo Básico (-0.27%) también están en territorio negativo. El índice general de gran capitalización baja un -0.73%. Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El índice tecnológico, representado por el contrato del índice Nasdaq-100, se encuentra operando por debajo del soporte crítico en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%. Para los bajistas, los objetivos inmediatos incluyen mantenerse por debajo de este nivel, seguido por la media móvil simple de 100 días en 20,576 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6%. El indicador RSI ha caído por debajo de un nivel de soporte históricamente significativo, señalando la posible continuación del impulso bajista. Mientras tanto, el MACD permanece en una tendencia descendente, confirmando el sentimiento bajista predominante. Fuente: xStation. Noticias: Apple enfrenta presión de cuota de mercado debido a que las ventas de iPhone disminuyen un 5% en el cuarto trimestre, con una participación global bajando al 18%. El retraso en el lanzamiento de su IA, particularmente en China, donde "Apple Intelligence" aún no está disponible, contribuyó a un rendimiento más débil a pesar de la fuerte demanda del modelo Pro. El mercado más amplio de smartphones creció un 4%, mientras que Apple vio una caída anual del 2%. Además, enfrenta desafíos legales en Reino Unido sobre las prácticas de la App Store y un mayor escrutinio en la UE sobre nuevas estructuras de tarifas para desarrolladores.

Controles de exportación de Estados Unidos apuntan al avance de la IA, ya que el gobierno de Biden presenta nuevas reglas estrictas que requieren aprobación gubernamental para la exportación de modelos de IA y equipos de computación en el extranjero. Las medidas afectan a empresas tecnológicas clave cuyas acciones cayeron un 3.7%. Mientras 18 aliados cercanos, como Reino Unido y Alemania, reciben exenciones, más de 120 países enfrentan nuevas restricciones.

Moderna cae un 23% tras reducir sus proyecciones de ingresos para 2025 de $2.5-3.5 mil millones a $1.5-2.5 mil millones, citando una menor demanda de vacunas contra la Covid y presiones competitivas. La empresa también planea recortar $1 mil millones en costos para 2025 y otros $500 millones en 2026.

Shake Shack reporta una caída del 2% a pesar de superar las expectativas para el cuarto trimestre con un crecimiento en ventas comparables del 4.3% y márgenes de restaurante del 22.7%. La compañía proyecta un crecimiento de ingresos del 16-18% para 2025 y planea expandirse a al menos 1,500 ubicaciones. Las iniciativas del CEO Rob Lynch sobre negociaciones de proveedores y programación laboral muestran señales tempranas de aumento en la rentabilidad.

Johnson & Johnson anuncia la adquisición de Intra-Cellular Therapies por $14.6 mil millones a $132 por acción en efectivo, fortaleciendo su portafolio en el tratamiento de trastornos del sistema nervioso central con lumateperona, un tratamiento aprobado para esquizofrenia y trastorno bipolar, además del candidato de Fase 2 ITI-1284 para ansiedad y condiciones relacionadas con el Alzheimer. La adquisición será financiada mediante efectivo y deuda, con cierre esperado para finales de este año. Los detalles financieros serán presentados durante la llamada de resultados del cuarto trimestre de Johnson & Johnson el 22 de enero. Otras noticias provenientes de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP.

