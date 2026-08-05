Apertura de EE. UU.: AMD y SpaceX no lograron impresionar, pero el mercado general se mantiene resiliente

El inicio de la sesión de hoy en Wall Street mantiene un tono relativamente positivo. Los principales índices estadounidenses registran ligeras alzas, ampliando el reciente rebote y la renovada disposición a asumir riesgos. El sentimiento del mercado continúa respaldado principalmente por la disminución de las tensiones en Oriente Medio y la caída de los precios del petróleo, que han reducido las preocupaciones sobre un nuevo aumento de las presiones inflacionarias.

El sector tecnológico muestra hoy un desempeño algo más débil tras la reacción del mercado a los resultados de AMD y SpaceX. Ambas empresas presentaron cifras sólidas, pero, en el entorno actual, superar las expectativas no siempre es suficiente para sostener una reacción bursátil positiva. En el caso de AMD, los inversionistas se centraron en las expectativas excepcionalmente elevadas en torno al segmento de IA, mientras que, para SpaceX, la principal preocupación fue el creciente nivel de gasto de inversión relacionado con el desarrollo de infraestructura. Esto pone de relieve que, dadas las valoraciones actuales, los inversionistas miran cada vez más allá del crecimiento de los ingresos y prestan mayor atención a la eficiencia del capital y a la rentabilidad futura.

Los datos macroeconómicos de hoy también ofrecieron una imagen mixta de la economía estadounidense. El informe ADP mostró un aumento del empleo en el sector privado de 44.000 puestos de trabajo, considerablemente por debajo de las expectativas del mercado. Aunque este es solo un indicador de las condiciones del mercado laboral, apunta a un enfriamiento gradual después de un periodo de crecimiento muy sólido del empleo.

Al mismo tiempo, el sector de servicios se mantiene resiliente. El PMI de servicios del ISM subió a 54,1 puntos en julio y permaneció por encima del umbral de 50 puntos, que indica expansión. Los datos sugieren que la mayor parte de la economía estadounidense continúa creciendo a un ritmo estable, aunque las empresas siguen destacando la presión derivada de los costos de financiamiento, la inflación y los precios de la energía, anteriormente elevados.

Por lo tanto, el conjunto de datos de hoy no ofrece una imagen concluyente. Por un lado, el mercado laboral comienza a mostrar señales de moderación, mientras que, por otro, el sector de servicios sigue siendo relativamente sólido. Por ahora, Wall Street interpreta los datos laborales más débiles como un posible factor de respaldo para la futura política de la Reserva Federal, y no como una preocupación significativa sobre la debilidad económica. Como resultado, los principales índices se mantienen hoy en terreno positivo, pese a cierta presión sobre las acciones tecnológicas tras la publicación de resultados.

Fuente: XTB Research

Los futuros del S&P 500 suben hoy, respaldados por los sólidos resultados trimestrales de las empresas de Wall Street, que en la mayoría de los casos continúan demostrando la resiliencia del sector corporativo estadounidense. El sector tecnológico sigue siendo un motor clave, con resultados de grandes empresas vinculadas a la inteligencia artificial y la transformación digital que ponen de relieve la demanda sostenida y la fortaleza de este segmento del mercado. Pese a algunas decepciones individuales y a reacciones más cautelosas de los inversionistas ante determinados informes de resultados, la actual temporada de resultados continúa siendo uno de los principales factores que respaldan el sentimiento positivo en Wall Street. Los inversionistas vuelven a centrarse en los fundamentos de las empresas y en sus perspectivas de crecimiento de largo plazo, lo que permite que los principales índices se mantengan cerca de sus máximos históricos.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Las acciones de AMD permanecen hoy bajo presión, pese a que la empresa presentó resultados trimestrales relativamente sólidos que superaron las expectativas del mercado. Los ingresos alcanzaron un récord de US$11.540 millones, frente a previsiones cercanas a US$11.300 millones, mientras que el beneficio por acción ajustado (BPA) se situó en US$1,66. Sin embargo, los inversionistas consideraron que las expectativas para el segmento de IA ya eran extremadamente elevadas, y el mercado esperaba un desempeño todavía más sólido y señales más claras de que AMD está fortaleciendo su posición frente a Nvidia.

Las acciones de SpaceX caen alrededor de un 6% hoy tras la publicación del primer informe de resultados de la empresa, pese a que los ingresos superaron ampliamente las expectativas del mercado. La compañía generó ingresos por US$7.800 millones, frente a previsiones de aproximadamente US$6.900 millones, pero los inversionistas se mostraron preocupados por la magnitud del gasto relacionado con el desarrollo de infraestructura y por la pérdida neta reportada de US$541 millones. El mercado no solo esperaba un fuerte crecimiento de los ingresos, sino también una nueva mejora de la rentabilidad, lo que significa que los resultados sólidos fueron insuficientes ante las expectativas extremadamente elevadas en torno a la empresa.

Las acciones de Arista Networks suben con fuerza hoy después de que la empresa presentara resultados trimestrales muy sólidos que superaron las expectativas del mercado. Los ingresos alcanzaron aproximadamente US$3.040 millones, frente a previsiones de US$2.830 millones, mientras que el BPA ajustado llegó a US$1,02, en comparación con los US$0,89 esperados. La empresa también mantuvo unas perspectivas optimistas y señaló que continúa la fuerte demanda de infraestructura de redes utilizada en centros de datos de IA. Los inversionistas interpretaron los resultados como una confirmación de que el auge de la inteligencia artificial no solo beneficia a los fabricantes de chips, sino también a las empresas que suministran la infraestructura crítica necesaria para la expansión de este mercado.

Las acciones de Eli Lilly avanzan hoy después de que la empresa presentara resultados trimestrales superiores a las expectativas de los analistas. La compañía se benefició de la fuerte demanda de terapias GLP-1 utilizadas para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, mientras que los avances positivos relacionados con su nueva píldora para bajar de peso, Foundayo, aportaron un impulso adicional para los inversionistas. Los resultados vuelven a poner de relieve la ventaja de Eli Lilly frente a su principal competidor, Novo Nordisk, en el mercado de rápido crecimiento de los tratamientos contra la obesidad.

Las acciones de Shopify registran hoy un impresionante alza de casi el 22% tras la publicación de resultados trimestrales que superaron ampliamente las expectativas del mercado. Los ingresos aumentaron más de un 30% interanual, hasta US$3.580 millones, superando las previsiones de los analistas en aproximadamente US$140 millones, mientras que el valor bruto de las mercancías comercializadas en la plataforma aumentó hasta US$115.600 millones. El sólido desempeño estuvo impulsado por el crecimiento continuo del número de comerciantes, el aumento de los volúmenes de transacciones y la mejora de la rentabilidad, lo que ayudó a la empresa a elevar su beneficio neto hasta US$1.500 millones.