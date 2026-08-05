Nike vive su peor racha frente al S&P 500 en 25 años, ¿podrá recuperarse?

Nike (NKE.US) atraviesa su peor momento frente al S&P 500 en unos 25 años, la acción ha perdido más del 40% de su valor desde el máximo de 2021 y hoy es una de las grandes decepciones del mercado americano. En lo que va de 2026 cae alrededor de 35% y cotiza cerca de los 41 dólares mientras el S&P 500 sube cerca de 11% en el año y ha marcado más de 20 máximos históricos, es decir, Nike va en dirección contraria a todo lo demás.

Nike (velas) frente al S&P 500 (línea azul) en gráfico semanal desde 2007, la acción cotiza en la zona de 41 dólares mientras el índice marca máximos históricos. Fuente: xStation

Podemos ver en el gráfico semanal cómo durante años Nike y el S&P 500 caminaban de la mano, incluso la acción llegó a moverse muy por arriba del índice en su máximo de 2021 cuando cotizaba cerca de los 180 dólares, pero a partir de ahí los caminos se separaron por completo, mientras el índice corrigió en 2022 y después retomó su tendencia alcista hasta marcar nuevos máximos históricos, Nike nunca se recuperó y encadenó una caída tras otra hasta la zona de los 41 dólares donde cotiza actualmente, y el momento más simbólico se aprecia en la parte final del gráfico, donde la línea del S&P 500 literalmente cruza hacia arriba a la acción de Nike, una imagen que resume perfectamente estos 25 años de rezago, el índice en territorio nunca antes visto y Nike en niveles que no veíamos desde hace más de una década. Para dimensionar el daño basta un ejemplo, 10,000 dólares invertidos en Nike hace 10 años con dividendos reinvertidos hoy valdrían unos 9,000 dólares, ese mismo dinero en un fondo del S&P 500 valdría cerca de 41,700 dólares, más de cuatro veces lo invertido.

Resultados, valoración y plan de recuperación

Los números del negocio explican por qué, en su año fiscal 2026 que cerró en mayo la empresa vendió 46,400 millones de dólares, prácticamente lo mismo que el año anterior, y en el último trimestre las ventas fueron de 11,000 millones, una caída de 1%. La ganancia del año fue de 3,110 millones de dólares, por debajo de los 3,220 millones del año pasado. El problema está muy localizado, China cayó 17% en el trimestre, Europa bajó 6%, mientras que Estados Unidos creció 3% gracias a que las ventas a tiendas y mayoristas subieron 10%, además Converse se desplomó 32% con caídas en todas las regiones. El canal de venta directa por internet, que fue la gran apuesta de la administración anterior sigue cayendo, bajó 7% en el trimestre mientras la venta a mayoristas creció 4%, y ahí está la raíz de todo esto, Nike apostó tanto a venderte directo por su página y su app que descuidó a las tiendas físicas, y ese espacio en los aparadores lo aprovecharon competidores como Hoka, que le comieron mercado.

En cuanto a la valuación hay que verla con calma porque tiene dos caras, comparada con su propia historia Nike se ve barata, hoy pagas unas 20 veces sus ganancias cuando su promedio de los últimos 10 años era de casi 37 veces, o sea casi la mitad de lo que se pagaba normalmente, y también se ve barata contra el índice porque por el S&P 500 se pagan unas 26 veces sus ganancias.

Relación precio/beneficio de Nike desde 2001, hoy en 19.8 veces, cerca de mínimos del periodo. Fuente: CompaniesMarketcap

Pero aquí viene el detalle, si en lugar de ver las ganancias pasadas vemos las que se esperan hacia adelante la historia se voltea, por las ganancias futuras de Nike se pagan unas 25 veces contra unas 19.6 veces del S&P 500, es decir, el mercado está pagando más caro cada dólar que Nike va a ganar que cada dólar que gana el índice completo, y eso con un negocio que ni siquiera está creciendo. Donde sí se ve claramente castigada es en ventas, la empresa vale en bolsa 63,860 millones de dólares vendiendo 46,400 millones al año, o sea que pagas apenas 1.4 veces sus ventas, muy poco para lo que ha sido Nike y el dividendo ya rinde 3.81% al año justo porque el precio se ha caído tanto.

¿Puede recuperarse? La propia empresa pide paciencia, espera que las ventas sigan cayendo un poco en los próximos trimestres y que las ganancias se mantengan planas con los márgenes empezando a mejorar hasta finales de este año. Pero hay señales de vida en el plan del nuevo director Elliott Hill, la línea de running lleva cinco trimestres seguidos creciendo a doble dígito y ya le sumó cerca de 1,000 millones al negocio, además la empresa ha renovado más de 15,000 espacios en tiendas de mayoristas y 150 tiendas propias para recuperar el terreno que regaló. Los analistas están divididos, el consenso le pone un precio objetivo promedio de 51 dólares, un 18% arriba del precio actual, con recomendación de compra, aunque el rango es enorme, los más optimistas la ven hasta en 88 dólares y los más pesimistas hasta en 23, incluso hay estimados que llegan a los 120 dólares.

Análisis técnico y perspectivas para Nike

Nike en gráfico semanal, la directriz bajista desde los máximos de 2021 sigue vigente, con niveles clave en 48.44, 40.78 y 35.48 dólares. Fuente: xStation

Y en su análisis individual podemos ver que Nike viene mostrando una directriz bajista desde los máximos de 2021 en este gráfico semanal, una directriz que el precio ha respetado con una precisión impecable en cada intento de recuperación. Al alza, el primer nivel a vigilar es el acercamiento a esa directriz, que coincide con la parte máxima del último movimiento en los 48.44 dólares, mientras que a la baja, de perder el nivel que mantiene hoy en los máximos que hizo en 2013, podría estar dirigiéndose a los mínimos de esos mismos años en los 35.48 dólares por acción. Algo que podría ayudar a Nike sería el rompimiento de esa directriz bajista, ya que un quiebre confirmado por arriba de ella abriría la puerta a un movimiento impulsivo al alza después de casi cinco años de castigo.

La conclusión es sencilla, Nike dejó de ser una acción de crecimiento y hoy es una apuesta a que la marca se recupere, el negocio sigue siendo sólido, el dividendo te paga por esperar y la marca sigue siendo de las más poderosas del mundo, pero el mercado ya le está cobrando caro una recuperación que todavía no se ve en los números, así que la clave está en que las ventas dejen de caer y en que el precio logre romper esa directriz que lo ha frenado desde 2021, si eso pasa la acción tiene mucho espacio para subir, si no, la racha negra frente al S&P 500 puede seguir alargándose.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.