APERTURA DE EE. UU.: El US100 sube un 1,8% al final de la semana 📈

Los mercados en EE. UU. abren la sesi贸n de contado del viernes con buen 谩nimo. Quince minutos despu茅s de la apertura, el Nasdaq de Wall Street sube un 1,8%, mientras que el S&P500 suma un 0,9%. La atenci贸n de los inversores hoy se centra en las noticias corporativas y los datos de producci贸n industrial, que resultaron ser significativamente mejores de lo esperado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation US100 El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza un 1,8% m谩s alto hoy en comparaci贸n con el cierre de ayer. El 铆ndice contin煤a su tendencia alcista din谩mica todo el tiempo, siempre que el lado de la demanda pueda mantener de manera sostenible la EMA de 50 d铆as (curva azul) y la EMA de 100 d铆as (curva violeta). Fuente: xStation 5 Noticias corporativas Las acciones de Intel (INTC.US) est谩n subiendo casi un 7% despu茅s de que el mercado de medios informara sobre supuestos rumores de adquisici贸n. Las acciones de State Street (STT.US) est谩n cayendo actualmente un 4% despu茅s de que la compa帽铆a de inversi贸n publicara sus resultados del cuarto trimestre de 2024. Los resultados en s铆 fueron muy buenos: BPA ajustado de $ 2,60 (frente a los $ 2,44 esperados) - Ingresos de $ 3,41 mil millones (frente a los $ 3,34 mil millones esperados) - Activos bajo gesti贸n de $ 4,7 billones (frente a los $ 4,88 billones esperados) - Ingresos netos por intereses de $ 749 millones (frente a los $ 739,9 millones esperados). Sin embargo, a los inversores no les gust贸 el pron贸stico de ingresos por intereses para 2025, que se espera que sea peor de lo esperado anteriormente. Las acciones de Citizens Financial Group (CFG.US) aumentaron casi un 1,5% despu茅s de que la compa帽铆a anunciara unos resultados del cuarto trimestre de 2024 ligeramente mejores de lo esperado, con un BPA ajustado de 0,83 d贸lares (frente a los 0,83 d贸lares previstos). Los ingresos ascendieron a 1.986 millones de d贸lares (frente a los 1.960 millones de d贸lares previstos). Los ingresos por intereses, por su parte, fueron de 1.400 millones de d贸lares (frente a los 1.390 millones de d贸lares previstos). Los dep贸sitos totales fueron de 174.780 millones de d贸lares (frente a los 174.990 millones de d贸lares previstos) Las acciones de Cloudflare (NET.US) suben un 3,9% despu茅s de que Citi elevara su recomendaci贸n a "comprar".

