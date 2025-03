APERTURA DE EE. UU.: Índices mixtos tras ventas minoristas menores a las esperadas

Netflix sube a "Comprar" por su potencial de crecimiento en publicidad.

sube a "Comprar" por su potencial de crecimiento en publicidad. Las acciones de Nvidia aumentan antes de su conferencia anual de desarrolladores GTC .

aumentan antes de su conferencia anual de desarrolladores . Las acciones de Affirm caen mientras Klarna se asocia con Walmart .

caen mientras se asocia con . JPMorgan mejora la calificación de Norwegian Cruise Line debido a la fuerte demanda. Los futuros de los principales índices de EE.UU. están registrando ligeras alzas. Los futuros del S&P 500 suben un 0,26 % hasta 5.666,50, mientras que los del Dow Jones avanzan un 0,35 % hasta 41.640,00. Los futuros del Nasdaq muestran una ligera ganancia del 0,36 % hasta 19.776,25. Por otro lado, el Russell 2000 cae un 0,16 % hasta 2.057,90. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados europeos muestran un comportamiento mayormente positivo, con la mayoría de los índices en verde. El DAX de Alemania sube un 0,20 % hasta 22.903,24, mientras que el CAC 40 de Francia gana un 0,17 % hasta 8.059,62 y el IBEX 35 avanza un 0,68 % hasta 13.093,50. El Euro Stoxx 50 sube un 0,39 % hasta 5.425,41, y el futuro del DAX para marzo de 2025 aumenta un 0,40 % hasta 22.900,00. El FTSE 100 del Reino Unido avanza un 0,22 % hasta 8.651,50, y el OBX de Noruega gana un 0,27 % hasta 1.388,70. Los mercados de Europa del Este también presentan un buen desempeño, con el índice de la Bolsa de Budapest registrando un fuerte incremento del 1,22 % hasta 88.944,31, y el WIG 20 avanzando un 0,19 % hasta 12.752,49. Los sectores del S&P 500 muestran un rendimiento mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza por debajo del 61,8 % del nivel de retroceso de Fibonacci. El RSI se está consolidando cerca de niveles de sobreventa, con una posible divergencia alcista si se registra un valor superior a 35,6. Mientras tanto, el MACD está al borde de un cruce alcista. Fuente: xStation Noticias del Mercado Netflix sube a "Comprar" por su potencial de crecimiento en publicidad: El analista de MoffettNathanson , Robert Fishman , mejoró la calificación de Netflix (NFLX) de Neutral a Comprar y elevó su precio objetivo de $850 a $1.100 , lo que implica un potencial de subida del 20 % . La mejora se centra en el crecimiento de la publicidad en Netflix , con Fishman proyectando que el gigante del streaming generará más de $10.000 millones en ingresos por publicidad para finales de la década , frente a los $1.500 millones estimados en 2024 . Las acciones de Netflix suben un 3,6 % en las operaciones previas a la apertura.

La conferencia GTC de Nvidia en el foco mientras los líderes de chips de IA enfrentan escrutinio: Las acciones de Nvidia (NVDA) subieron un 0,7 % antes de su conferencia anual de desarrolladores GTC , que comienza el lunes. Los inversionistas estarán atentos a la presentación del CEO Jensen Huang el martes para obtener detalles sobre los chips de IA de próxima generación, incluyendo el B300 Blackwell y las plataformas de inferencia de Rubin . El analista Ming-Chi Kuo señaló que Nvidia podría resaltar el despliegue de sus centros de datos en el mundo real, destacar las ventajas de actualización y aclarar los plazos de producción, lo que podría mejorar las expectativas del mercado. La conferencia llega en medio de preocupaciones sobre la demanda de chips de IA tras afirmaciones de la empresa china DeepSeek , que asegura desarrollar chips competitivos.

Las acciones de Affirm caen mientras Klarna se asocia con Walmart: Las acciones de Affirm Holdings (AFRM) cayeron hasta un 14 % en las operaciones previas a la apertura después de que CNBC informara que su rival Klarna reemplazará a Affirm como el único proveedor de la opción "compra ahora, paga después" de Walmart . Klarna se asociará con la fintech OnePay , propiedad mayoritaria de Walmart , para ofrecer préstamos a plazos tanto en tiendas físicas como en línea, una vez que se complete la integración este año. "Este es un cambio radical", señaló el CEO de Klarna , Sebastian Siemiatkowski . La asociación se produce días después de que Klarna presentara su solicitud para una OPI en EE.UU. , con una valoración superior a $15.000 millones . Klarna reportó ingresos de $2.800 millones en 2024 , con $21 millones en ganancias netas.

JPMorgan mejora la calificación de Norwegian Cruise Line debido a la fuerte demanda: JPMorgan mejoró la calificación de Norwegian Cruise Line (NCLH) de Neutral a Sobreponderar , manteniendo su precio objetivo en $30 . La firma destacó que no hay signos detectables de debilitamiento de la demanda de reservas a pesar del contexto macroeconómico, basándose en reuniones con la directiva de la empresa. Los analistas de JPMorgan destacaron la sólida base demográfica de consumidores de altos ingresos de Norwegian y su capacidad de gestión, que ha permitido incorporar una expansión de 170 puntos básicos en el diferencial entre ingresos netos y costos netos de cruceros para 2025 .

Las acciones de Intel suben ante la reestructuración del nuevo CEO: Las acciones de Intel (INTC) subieron un 5 % , extendiendo una ganancia del 21 % este año, después de informes de Reuters que sugieren que el nuevo CEO, Lip-Bu Tan , está considerando una reestructuración significativa en la estrategia de IA de la empresa. Esto incluiría la eliminación de capas de gestión de chips y la renovación de las operaciones de fabricación. El informe indica que Intel podría desarrollar nuevos chips AI server para 2027 , con actualizaciones anuales, para competir con Nvidia y Broadcom en el mercado de hardware de IA. Intel no comentó al respecto.

Precio objetivo de Nike ajustado en medio de preocupación por el gasto del consumidor: El analista de TD Cowen, John Kernan, elevó su precio objetivo para Nike (NKE) de $68 a $75, manteniendo una calificación de Mantener. Mientras tanto, el analista de Needham, Tom Nikic, redujo su precio objetivo de $84 a $80, pero mantuvo una calificación de Comprar. Los movimientos reflejan resultados mixtos, ya que las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron solo un 0,2 % en febrero después de una revisión a la baja del 1,2 % en enero, lo que sugiere un crecimiento económico moderado pero continuo. La confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo en dos años y medio en marzo, con encuestados citando incertidumbre política ante preocupaciones sobre aranceles, despidos en el sector público y volatilidad del mercado bursátil. Otras noticias de empresas del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "