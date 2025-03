Apertura de EE.UU.: los índices intentan recuperar pérdidas en la sesión de contado 📌

Acabamos de experimentar una semana de fuertes caídas en el mercado bursátil de EE.UU. En el último día de esta semana, vemos que los alcistas están intentando encontrar su rumbo. Sin embargo, las señales iniciales aún no son concluyentes y es posible un retorno a nuevas caídas. Al momento de la publicación: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P 500 sube un 0.10% hasta los 5,890 puntos

sube un 0.10% hasta los 5,890 puntos Nasdaq 100 sube un 0.10% hasta los 20,600 puntos

sube un 0.10% hasta los 20,600 puntos Russell 2000 sube un 0.05% hasta los 2,145 puntos Corrección impulsada por las grandes tecnológicas El catalizador directo de la corrección en las acciones tecnológicas parece ser una combinación de turbulencia política y la temporada de publicación de beneficios trimestrales. Aunque las empresas han reportado resultados sólidos, no han logrado cumplir con las altas expectativas de los inversores. El S&P 500 sin las grandes tecnológicas está mostrando un desempeño notablemente mejor, pero esto no cambia el hecho de que el índice en general sigue en declive. Solo hay una pequeña posibilidad de que el crecimiento de otras empresas dentro del S&P 500 logre compensar completamente una posible nueva caída en el sector de semiconductores y en las mayores acciones tecnológicas, ya que las diferencias de capitalización son simplemente demasiado grandes.

Un gráfico compara el índice S&P 500 excluyendo las llamadas "Magníficas 7", que incluyen Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, Meta, Amazon y Alphabet. Nasdaq 100 Las caídas han sido particularmente visibles en el índice tecnológico. Hoy, el índice intenta recuperarse, pero dada la magnitud de las recientes caídas, incluso los ligeros aumentos no serán más que un rebote de corto plaz

Fuente: xStation 5 Noticias Empresariales SoundHound sube un 6% después de que sus beneficios del cuarto trimestre superaran las expectativas, con un incremento del 101% en ingresos interanuales. La empresa alcanzó la parte más alta de su guía de ingresos, impulsada por una fuerte demanda de inteligencia artificial con capacidad de voz. Cerró el año con cerca de 200 millones de dólares en efectivo y sin deudas. Además, elevó su previsión de ingresos para 2025 a un rango de 157-177 millones de dólares (punto medio: 167 millones), superando el consenso de 165.27 millones. HP cae un 8% después de que los resultados del primer trimestre fiscal mostraran una caída interanual del 2% en el segmento de impresión. Si bien su previsión de beneficios para 2025 de 3.45-3.75 dólares por acción (punto medio: 3.80) superó el consenso de 3.57, su previsión de beneficios por acción para el segundo trimestre fiscal de 0.75-0.85 dólares (punto medio: 0.80) no alcanzó la estimación de 0.88 dólares. La empresa también anunció que más del 90% de sus productos en Norteamérica serán fabricados fuera de China para finales de 2025.

Opendoor Technologies cae un 7.90% después de que sus beneficios del cuarto trimestre mostraran una caída secuencial en ingresos y pérdidas más amplias, junto con una previsión débil. La empresa espera ingresos para el primer trimestre de 2025 entre 1,000 y 1,075 millones de dólares, por debajo del consenso de 1,330 millones. También prevé un beneficio de contribución de 40-50 millones de dólares, inferior a la estimación de 64.4 millones, y un EBITDA ajustado de -50 a -40 millones de dólares, peor que la previsión de -29.3 millones.

Rocket Lab USA cae un 7% a pesar de reportar ingresos récord de 438.2 millones de dólares (+78% interanual) y unos ingresos trimestrales de 132.4 millones de dólares (+121% interanual). La caída de la acción se debió a una guía de ingresos débil para el primer trimestre de 2025, con previsión de entre 117 y 123 millones de dólares, por debajo del consenso de 135.67 millones, y una pérdida de EBITDA ajustada de entre 33 y 35 millones de dólares.

