APERTURA DE EE. UU.: Los mercados reaccionan a las nóminas, Guidewire Software y Smartsheet suben tras los resultados

Guidewire Software y Smartsheet suben tras los resultados Los mercados estadounidenses abren la sesión de efectivo del viernes a la baja. El Nasdaq está por encima del nivel de soporte clave y es el que más pierde, mientras que el S&P500 está plano. El Dow Jones está tratando de no entrar en territorio negativo. La atención de los inversores está totalmente centrada en tratar de reaccionar a los datos de nóminas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Desglose del índice S&P 500 por sectores. Fuente: Bloomberg Finance L.P El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, está cayendo por cuarto día consecutivo. Un nivel de soporte clave será el retroceso de Fibonacci del 38,2% en 18738, que está cerca de la Banda de Bollinger inferior. Si se rompe, el siguiente nivel de soporte será la media móvil simple (SMA) de 200 días en 18376 y el retroceso de Fibonacci del 23,6%. Para que los alcistas recuperen el control, la resistencia en el retroceso de Fibonacci del 50% y la media móvil simple (SMA) de 100 días alrededor de 19167 debe romperse. Esto también estaría por encima del máximo de ayer, un buen punto de partida por ahora. El RSI está mostrando una tendencia a la baja lentamente, y el MACD muestra un sentimiento bajista. Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa: Las acciones de Smartsheet (SMAR.US) subieron un 4,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la empresa de software de aplicaciones informara de los resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas y aumentaron su previsión de beneficios ajustados para todo el año. El BPA ajustado del segundo trimestre de Smartsheet de 0,44 dólares superó significativamente los 0,30 dólares estimados, mientras que los ingresos de 276,4 millones de dólares superaron los 274 millones de dólares esperados. La empresa elevó su previsión de BPA ajustado para todo el año 2025 a 1,36-1,39 dólares desde los 1,22-1,29 dólares anteriores. Los analistas señalaron que el enfoque empresarial de Smartsheet sigue protegiendo sus resultados en relación con sus pares, a pesar de los ingresos mediocres y el aumento de los ARR. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 EPS ajustado: $0,44 frente a la estimación de $0,30

Ingresos: $276,4 millones (+17 % interanual) frente a la estimación de $274 millones

Ingresos por suscripciones: $263,5 millones (+19 % interanual) frente a la estimación de $260,4 millones

Flujo de caja libre: $57,2 millones (+26 % interanual) frente a la estimación de $50,3 millones PRONÓSTICO PARA EL AÑO FISCAL 2025 Ganancias por acción ajustadas: de 1,36 a 1,39 dólares (aumentadas de 1,22 a 1,29 dólares)

Ingresos: 1.120 millones de dólares (mantenidos)

Flujo de caja libre neto: 240 millones de dólares Las acciones de Salesforce (CRM.US) cayeron un 0,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la empresa de software acordara adquirir el proveedor de soluciones de gestión y protección de datos Own por 1.900 millones de dólares. Los analistas son en general positivos respecto del acuerdo, ya que consideran que el fortalecimiento del producto Data Cloud de Salesforce tiene un mérito estratégico, ya que ha experimentado una sólida adopción. El precio de compra representa un descuento notable respecto de la valoración anterior de Own de 3.300 millones de dólares. Salesforce espera que el acuerdo genere beneficios en términos de flujo de caja libre a partir del segundo año posterior al cierre, sin cambios en su orientación financiera para el año fiscal 2025 ni en su programa de retorno de capital. DETALLES DE LA ADQUISICIÓN Precio de compra: 1.900 millones de dólares

Fecha de cierre prevista: cuarto trimestre del año fiscal 2025 de Salesforce

Acumulación: prevista sobre la base de flujo de caja libre a partir del segundo año posterior al cierre

No se han producido cambios en la orientación financiera ni en el programa de devolución de capital para el año fiscal 2025 Las acciones de Guidewire Software (GWRE.US) subieron un 7,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la empresa de software de seguros generales y de responsabilidad civil informara de los resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas y proporcionaron una perspectiva por encima del consenso tanto en materia de ingresos como de beneficios operativos ajustados. El BPA ajustado del cuarto trimestre de Guidewire de 0,62 dólares superó los 0,54 dólares estimados, mientras que los ingresos de 291,5 millones de dólares superaron los 284 millones de dólares esperados. La previsión de ingresos de la empresa para todo el año 2025 de entre 1.135 y 1.149 millones de dólares también superó las estimaciones. RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024 EPS ajustado: $0,62 frente a la estimación de $0,54

Ingresos: $291,5 millones (+8% interanual) frente a la estimación de $284 millones

Ingresos por suscripción y soporte: $151,8 millones (+29% interanual) frente a la estimación de $149,2 millones

Ingresos por licencias: $88,9 millones (-12% interanual) frente a la estimación de $85,8 millones PRONÓSTICO PARA EL AÑO FISCAL 2025 Ingresos: de 1.135 a 1.149 millones de dólares

Ingresos anuales recurrentes totales (ARR): de 995 a 1.005 millones de dólares

Resultado operativo ajustado: de 157 a 171 millones de dólares

Flujo de caja operativo: de 220 a 250 millones de dólares

