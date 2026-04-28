Apertura de Mercado en EE.UU: preocupaciones por OpenAI arrastran al mercado a la baja

- Las dudas sobre la rentabilidad de la IA, especialmente tras los resultados de OpenAI, están generando presión bajista en el sector tecnológico y en el US100.
- Las tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán continúan afectando el sentimiento del mercado, sin avances concretos en las negociaciones.
- Resultados corporativos mixtos generan divergencia en el mercado, con fuertes subidas en BBBY y caídas en compañías expuestas a OpenAI como Oracle y CoreWeave.
- Las dudas sobre la rentabilidad de la IA, especialmente tras los resultados de OpenAI, están generando presión bajista en el sector tecnológico y en el US100.
- Las tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán continúan afectando el sentimiento del mercado, sin avances concretos en las negociaciones.
- Resultados corporativos mixtos generan divergencia en el mercado, con fuertes subidas en BBBY y caídas en compañías expuestas a OpenAI como Oracle y CoreWeave.
La sesión de Wall Street abre en medio de preocupaciones sobre la rentabilidad del sector de inteligencia artificial (IA). El sentimiento también se ve presionado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los futuros sobre los principales índices estadounidenses operan a la baja; el US100 lidera las caídas, retrocediendo más de un 1% en torno a la apertura.
- El Wall Street Journal (WSJ) informó el lunes que OpenAI no logró alcanzar un hito clave relacionado con los ingresos y el número de usuarios. Esto generó ansiedad en todo el sector tecnológico, con caídas particularmente pronunciadas en las empresas más dependientes de OpenAI.
- OpenAI también ha reestructurado su acuerdo de cooperación con Microsoft. Microsoft ha sido despojado de una cláusula de exclusividad relacionada con la licencia de la tecnología.
- Un caso judicial entre OpenAI y Elon Musk también comenzará el jueves. Musk busca una indemnización de 150 mil millones de dólares por parte de la start-up, argumentando que la compañía cambió ilegalmente su estatus de organización sin fines de lucro a entidad comercial.
- La comunicación desde la Casa Blanca respecto a las negociaciones ha sido limitada, pero los funcionarios han expresado decepción e impaciencia con la postura de Irán.
- Los representantes iraníes mantienen sus demandas maximalistas, solicitando control sobre el estrecho, garantías de seguridad y el reconocimiento del derecho a enriquecer uranio.
Datos macroeconómicos
- El Conference Board publicará su Índice de Confianza del Consumidor 30 minutos después de la apertura de la sesión. El consenso del mercado espera una caída desde 91.8 hasta 89.3 puntos.
US100 (D1)
Los compradores han tomado claramente la iniciativa en los últimos días, superando decisivamente la media móvil EMA200 y llevando el precio hacia un nuevo máximo. Una racha alcista tan prolongada será cada vez más difícil de sostener; el RSI se mantiene alrededor de ~70. Si se producen intentos de presionar el precio a la baja, una zona de resistencia claramente definida entre los niveles de Fibonacci 23.6 y 38.2 será clave. Fuente: xStation5
Noticias corporativas
- CoreWeave (CRWV.US) & Oracle (ORCL.US): ambas acciones caen cerca de un 5% tras informes de retrocesos en el frente de OpenAI.
- Meta (META.US): el gobierno chino bloqueó la compra del modelo de IA “Manus” por preocupaciones de seguridad nacional. La acción cae más de un 1%.
- Bed Bath & Beyond (BBBY1.US): la compañía reportó resultados que superaron significativamente las expectativas de EPS. La pérdida por acción cayó a USD 0.24 frente a expectativas de aproximadamente USD 0.33. La acción sube más de un 25%.
- UPS (UPS.US): la empresa de mensajería cae más de un 4% a pesar de resultados sólidos para el Q1 2026. Los analistas señalan la falta de un aumento esperado en los objetivos financieros conservadores de la compañía.
- Coca-Cola (CCH.UK): el grupo de alimentos y bebidas reportó resultados del Q1 2026. La empresa cumplió con las expectativas de ingresos y rentabilidad; la acción sube alrededor de un 3%.
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