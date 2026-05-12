Apertura de Mercado en EE.UU.: ¡Un IPC Más Fuerte Desata Temor en Wall Street!

La sesión de hoy en Wall Street comienza con un tono claramente más débil tras la publicación de los datos de inflación del IPC de Estados Unidos, que una vez más se ubicaron por encima de las expectativas del mercado.

Los principales índices bursátiles estadounidenses abrieron a la baja, con el Nasdaq liderando las caídas, ya que sigue siendo el más sensible al aumento de los rendimientos de los bonos y a la perspectiva de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo. El sentimiento negativo es ampliamente visible en todo el mercado, mientras los inversionistas reducen exposición a activos de riesgo y reajustan expectativas hacia una postura más agresiva de la Reserva Federal.

La inflación anual del IPC se aceleró hasta 3,8%, alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2023, mientras que la inflación subyacente también resultó más fuerte de lo previsto. Los datos provocaron inmediatamente un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un fuerte deterioro en el sentimiento de los mercados bursátiles.

La principal fuente de presión inflacionaria sigue siendo el costo de vivienda y arriendos, el componente shelter, que todavía representa la mayor proporción de la canasta del IPC. Al mismo tiempo, los precios de la energía se han acelerado de manera significativa, especialmente los combustibles y los servicios energéticos en general, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de la dinámica inflacionaria reciente. El impacto de las crecientes tensiones geopolíticas y del conflicto en curso en el Golfo Pérsico también comienza a ser cada vez más visible, contribuyendo al alza de los precios del petróleo y de los combustibles. Presiones adicionales provienen del aumento en los servicios de transporte y de una inflación persistentemente elevada en el sector servicios.

Los mercados bursátiles están cada vez más preocupados por un escenario de “higher for longer”, es decir, tasas de interés elevadas durante un período prolongado. Hace apenas unos meses, los inversionistas descontaban el inicio de un ciclo de recortes de tasas durante la segunda mitad del año, pero los datos de hoy alejaron aún más ese escenario. Los participantes del mercado ahora están cada vez más preocupados de que, si la inflación continúa elevada en los próximos meses, la Fed no solo mantendrá una política restrictiva durante más tiempo, sino que incluso podría verse obligada a endurecer aún más su postura y aplicar nuevas alzas de tasas.

Una preocupación adicional para los mercados es el hecho de que las presiones inflacionarias ya no están limitadas únicamente a la energía. La inflación subyacente también se está acelerando, lo que sugiere que las presiones sobre los precios se están ampliando en toda la economía. Esto resulta particularmente preocupante para la Reserva Federal, ya que aumenta el riesgo de que la inflación se vuelva más persistente en niveles elevados.



Fuente: xStation5



Los futuros sobre el índice S&P 500 (US500) cotizan a la baja hoy, con presión vendedora impulsada principalmente por el dato de inflación al consumidor en Estados Unidos, que superó las expectativas. Los datos reforzaron las preocupaciones de que la Reserva Federal podría necesitar mantener condiciones monetarias restrictivas durante más tiempo, retrasando las expectativas de recortes de tasas. También crece el temor de que una inflación persistente pueda incluso empujar a la Fed hacia una postura más agresiva y potencialmente hacia nuevas alzas de tasas.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Broadcom (AVGO.US) cotiza ligeramente a la baja a pesar del sentimiento positivo de los analistas antes de la publicación de sus resultados trimestrales. El mercado continúa viendo un fuerte potencial en el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial y en asociaciones con compañías que construyen modelos de IA. Sin embargo, después del reciente fuerte rally del sector de semiconductores, algunos inversionistas están tomando ganancias.

Alphabet (GOOG.US) (GOOGL.US) sigue bajo presión luego de reportes que indican que herramientas impulsadas por inteligencia artificial fueron utilizadas en intentos de ejecutar ciberataques avanzados. El tema vuelve a poner en evidencia los crecientes riesgos de ciberseguridad y las posibles vulnerabilidades asociadas con el rápido desarrollo de tecnologías de IA.

Bristol Myers Squibb (BMY.US) avanza levemente tras anunciar una amplia colaboración en investigación y desarrollo de nuevas terapias. La asociación cubre proyectos de oncología, hematología e inmunología, y el mercado considera el acuerdo como un posible impulso para la cartera de medicamentos de la compañía y sus perspectivas de crecimiento de largo plazo.

Salesforce (CRM.US) se mantiene bajo una ligera presión después de que Citi redujera su precio objetivo antes de los próximos resultados trimestrales. El ajuste refleja expectativas más cautelosas respecto al crecimiento de corto plazo en el sector software, aunque las perspectivas de largo plazo impulsadas por la IA continúan siendo favorables para la compañía.