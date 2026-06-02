¿Está el mercado empezando a temer el coste real de la IA?

Las acciones de Oracle (ORCL.US) caen más de un 4% en el premarket del martes, corrigiendo parte del casi 10% ganado en la sesión previa. La caída no responde a un deterioro de los fundamentales, sino a un aumento de la preocupación entre los inversores por el coste creciente de expandir la infraestructura de inteligencia artificial. Las acciones de Alphabet (GOOGL.US) también retroceden cerca de un 3% después de que la compañía anunciara su intención de recaudar unos 80.000 millones de dólares mediante una emisión de acciones destinada a financiar tecnologías de nueva generación.

Puntos clave

Oracle cae más de 4% en premarket tras tocar máximos desde noviembre.

Alphabet planea recaudar 80.000 millones USD para invertir en infraestructura de IA.

Los inversores empiezan a centrarse en el enorme capital necesario para sostener el crecimiento de la IA.

Alphabet subraya la magnitud del gasto en IA

El detonante del retroceso de Oracle fue el anuncio de Alphabet de una emisión de 80.000 millones USD, en la que Berkshire Hathaway participaría con unos 10.000 millones USD. El capital se destinará a ampliar la capacidad de centros de datos y reforzar la infraestructura de computación necesaria para atender la creciente demanda de servicios de IA.

El movimiento evidencia lo costosa que se ha vuelto la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial. En abril, Alphabet ya había elevado su presupuesto anual de CAPEX hasta 190.000 millones USD, recordando a los inversores que el éxito en IA depende tanto de la tecnología y la demanda como de la capacidad de financiar inversiones colosales.

Por qué los inversores reaccionan a través de Oracle

Para Oracle, el auge de la IA es una oportunidad, pero también un riesgo. La compañía se beneficia del aumento de la demanda de infraestructura cloud y software empresarial, pero los inversores empiezan a preguntarse cuánto tiempo podrán las grandes tecnológicas seguir financiando inversiones tan masivas sin presionar los márgenes, los balances o la necesidad de futuras ampliaciones de capital.

Fuente: xStation5