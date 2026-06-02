¿El próximo gigante de los chips de IA? Nvidia apunta a que ya está aquí

Marvell Technology vive uno de los momentos más determinantes de su historia reciente después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, la señalara públicamente como la “próxima compañía de chips de un billón de dólares”. El mercado recibió el mensaje con entusiasmo desbordado: las acciones de Marvell subieron más de 20% en el premarket, borrando dudas y añadiendo decenas de miles de millones a su capitalización en cuestión de horas. No es un movimiento casual, sino la consecuencia de una colaboración cada vez más profunda entre Marvell y Nvidia, que va mucho más allá de una alianza estratégica convencional.

La inversión de 2.000 millones refuerza un compromiso estratégico de largo plazo

En mayo de 2025, ambas compañías anunciaron un acuerdo centrado en soluciones de infraestructura de IA a medida, integrando el silicio propietario de Marvell con la tecnología de Nvidia. Desde entonces, Marvell se ha convertido en una pieza clave en la construcción de infraestructura escalable para los grandes proveedores cloud, el principal motor de crecimiento del mercado de centros de datos. La inversión de 2.000 millones de dólares realizada por Nvidia en marzo de 2026 refuerza la idea de un compromiso sólido y de largo plazo.

En la práctica, Marvell deja de ser vista como un simple proveedor de semiconductores de red para convertirse en un pilar estratégico del ecosistema de inteligencia artificial. La compañía avanza en áreas críticas como ASICs personalizados, fotónica de silicio, redes avanzadas y interfaces ópticas, tecnologías diseñadas para resolver los cuellos de botella de la próxima ola de inversión en IA. Al integrarse en la plataforma de Nvidia, Marvell gana poder de negociación frente a los hyperscalers que diseñan sus propios chips y redes, y mejora la visibilidad de sus ingresos a largo plazo.

Desde el punto de vista del mercado, esto es un manual de re-rating: una expansión de múltiplos que anticipa un crecimiento fundamental futuro. Los inversores empiezan a valorar a Marvell no como una empresa de semiconductores tradicional, sino como una beneficiaria directa de la modernización global de la infraestructura de IA. Si el mercado compra plenamente la narrativa de que Marvell será un actor dominante en infraestructura, la valoración podría seguir adelantándose a los resultados operativos en el corto plazo.

El rally trae riesgos: expectativas elevadas y posible toma de beneficios

Sin embargo, los riesgos no desaparecen. Tras un movimiento tan vertical, gran parte de las buenas noticias ya está descontada, lo que abre la puerta a mayor volatilidad y toma de beneficios. El comentario de Huang es un mensaje estratégico potentísimo, pero no es una previsión financiera. El éxito final dependerá del ritmo de monetización de la alianza, de la demanda sostenida de IA y de que los hyperscalers mantengan sus elevados niveles de inversión. Además, la industria de semiconductores es ferozmente competitiva y los cuellos de botella tecnológicos pueden desplazarse con rapidez.

Aun así, Marvell acaba de recibir una de las validaciones más importantes posibles: Nvidia la reconoce como una empresa esencial para la infraestructura de IA. La relación tiene peso real, respaldada por inversiones concretas y tecnologías críticas. Para los inversores que buscan exposición a la infraestructura de IA, Marvell se está convirtiendo en una opción cada vez más atractiva. Pero, tras un rally tan explosivo, conviene recordar que la euforia del mercado nunca sustituye a los fundamentales. Los mejores resultados serán para quienes sepan distinguir el valor estratégico real del simple momentum.

Gráfico de Marvell

Fuente: xStation5