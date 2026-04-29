Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street se muestra cauteloso antes de la Fed y los resultados de las 7 magníficas (29.04.2026)

Wall Street inició la sesión del miércoles con una gran dosis de cautela, con los contratos sobre los principales índices estadounidenses operando cerca del cierre de ayer y los inversores evitando grandes rotaciones de capital en medio de un calendario excepcionalmente cargado.

Los futuros del Nasdaq (US100) registran ganancias de alrededor del 0.1%, los futuros del S&P 500 (US500) caen un 0.2%, seguidos por el Russell 2000 (US2000: -0.6%) y el DJIA (US30: -0.6%).

Los mercados están centrados en la reunión del FOMC, donde se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés en el rango de 3.50%–3.75%. Las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en curso con Irán continúan alimentando la volatilidad, impulsando los precios del crudo Brent un 3.8% hasta los $108.34. A pesar de estos shocks, los sólidos datos de bienes duraderos y de inicios de vivienda en EE.UU. sugieren una fortaleza subyacente de la economía.

Los resultados corporativos siguen siendo un motor principal, ya que los inversores anticipan los reportes de Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta. Mientras Robinhood cayó tras no alcanzar expectativas de ingresos, gigantes de semiconductores como NXP y Seagate se dispararon tras resultados extraordinarios y una sólida guía vinculada a la IA. Los traders están equilibrando cada vez más la fuerte rentabilidad del sector tecnológico frente a los crecientes riesgos geopolíticos y las presiones inflacionarias más amplias.



Desempeño de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP

US100 (D1)

Los futuros del Nasdaq 100 extendieron pérdidas moderadas al inicio de la sesión de Wall Street, retrocediendo tras alcanzar la resistencia en el nivel de Fibonacci 161.8% en 27512.03, mientras aumenta la presión antes de los resultados clave de las 7 magníficas y la decisión de la Fed. En un panorama más amplio, el contrato muestra un fuerte impulso alcista, cotizando actualmente en 27165.71 tras un rally impulsado por el optimismo en torno a las negociaciones de paz. Aunque el índice sigue respaldado por la EMA de 10 días (26874.17), el RSI en 69.9 indica condiciones cercanas a sobrecompra. Podría producirse una consolidación de corto plazo hacia la zona de 26748, que pasó de resistencia a soporte, antes de un nuevo impulso al alza sostenido, siempre que los resultados tecnológicos superen expectativas.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas:

NXP Semiconductors: Las acciones subieron un 15% después de que los ingresos del Q1 ($3.18B, +12% interanual) y el BPA ajustado ($3.05) superaran las estimaciones. La fortaleza cualitativa en los mercados automotrices impulsó una previsión de ingresos para el Q2 de $3.35B–$3.55B, considerada una “sorpresa significativa”. La dirección destacó mejoras generalizadas y motores de crecimiento en todos los mercados objetivo.

Bloom Energy: Las acciones subieron un 19% tras superar expectativas con ingresos de Q1 de $751.1M y un BPA ajustado de 44 centavos. La dirección elevó el punto medio del crecimiento de ingresos para 2026 a aproximadamente 80% interanual. El crecimiento está impulsado por optimización de costos, expansión de microredes y una fuerte demanda energética vinculada a la IA, incluyendo un acuerdo de 1.2 GW con Oracle.

Seagate Technology: Las acciones subieron un 15% tras resultados “extraordinarios” en el Q3, con ingresos de $3.11B (+44% interanual). La demanda de almacenamiento en la nube impulsada por la IA está generando momentum y elevando el precio por gigabyte. Para el Q4, Seagate emitió una previsión de BPA de $4.80–$5.20, superando significativamente el consenso de $3.96.

FICO: Las acciones subieron un 12% tras ingresos récord de $691.7 millones (+39% interanual) y un BPA ajustado de $12.50, superando ampliamente las estimaciones. La empresa elevó su guía de ingresos anual a $2.45 mil millones. Los analistas destacaron un desempeño excepcional en hipotecas, aunque consideran que la nueva previsión es conservadora.

GE Healthcare: Las acciones cayeron un 9.3% tras recortar su guía de BPA ajustado a $4.80–$5.00, citando inflación y un problema con proveedores ya resuelto. El BPA ajustado del Q1 (99 centavos) no alcanzó expectativas. La dirección mantuvo objetivos de crecimiento de ingresos, destacando una relación book-to-bill de 1.07 y una sólida demanda global de soluciones de imagen.

Robinhood: Las acciones cayeron un 10% ya que los ingresos del Q1 ($1.07 mil millones) no cumplieron con las estimaciones debido a la debilidad en ingresos por transacciones en cripto y opciones. Los márgenes se comprimieron por $100 millones en gastos no planificados para desarrollar la interfaz de usuario “Trump Accounts”. Los analistas advirtieron sobre una continua compresión en las tasas de comisiones.

Avis Budget Group: Las acciones cayeron un 16% ya que las pérdidas del primer trimestre ($8.01 por acción) superaron significativamente las expectativas, a pesar de que los ingresos alcanzaron $2.53 mil millones, superando estimaciones. La dirección destacó el impulso generado por una mayor disciplina en la flota y mejoras en precios de cara a la temporada alta de viajes.