ÚLTIMA HORA: El BoC no genera sorpresas; las tasas de interés en Canadá permanecen sin cambios

El Banco de Canadá (BoC) mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios en 2,25%, en línea con las expectativas del mercado. A continuación, los principales puntos destacados del comunicado de política monetaria y de las declaraciones del gobernador Tiff Macklem:

Economía en una situación compleja

El BoC reconoce abiertamente que enfrenta un clásico dilema de estanflación, caracterizado por un crecimiento económico débil combinado con un aumento de los precios, una situación que el propio banco describe como un "dilema de política monetaria".

La actividad económica continúa siendo moderada, el empleo prácticamente no ha cambiado desde el inicio de 2026 y se espera que la economía permanezca en una situación de exceso de oferta, incluso cuando se proyecta una recuperación del crecimiento del PIB durante el segundo trimestre.

Inflación: principalmente una historia energética, no una presión generalizada

El banco está, en la práctica, dejando de lado el impacto de corto plazo que el conflicto con Irán está teniendo sobre la inflación. El mensaje principal es que los responsables de política monetaria aún no observan evidencia clara de que los mayores precios de la energía se estén trasladando a otras categorías de bienes y servicios.

Se espera que la inflación se mantenga cerca del 3% durante los próximos meses antes de comenzar a moderarse gradualmente. Actualmente, los precios del petróleo se sitúan aproximadamente 10 USD por barril por encima de lo contemplado en las previsiones del banco publicadas en abril, lo que representa una revisión significativa de las perspectivas.

Orientación futura: riesgos en ambas direcciones

El BoC está enviando una señal clara de flexibilidad y capacidad de adaptación:

Los recortes de tasas siguen siendo posibles si Estados Unidos introduce nuevas restricciones comerciales.

siguen siendo posibles si introduce nuevas restricciones comerciales. Las subidas de tasas , incluso de manera consecutiva, podrían considerarse si la inflación demuestra ser más persistente y generalizada.

, incluso de manera consecutiva, podrían considerarse si la inflación demuestra ser más persistente y generalizada. Mantener las tasas sin cambios sigue siendo la postura actual, mientras los responsables de política monetaria equilibran los riesgos existentes en ambos sentidos.

Qué observar a continuación

El gobernador Macklem enfatizó que el banco vigilará de cerca si las presiones inflacionarias comienzan a extenderse más allá del sector energético.

También señaló que los datos mensuales del mercado laboral siguen siendo altamente volátiles, por lo que es poco probable que los informes individuales de empleo impulsen por sí solos decisiones de política monetaria. En su lugar, el BoC centrará su atención en las tendencias más amplias de la inflación y de la actividad económica al evaluar futuros movimientos en las tasas de interés.