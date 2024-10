Las bolsas asiáticas siguen en verde, con el Nikkei 225 subiendo un 1,2%. Los mercados chinos estarán cerrados del 1 al 7 de octubre debido a las celebraciones de la Semana Dorada. Mientras tanto, el índice australiano ha bajado un 0,4%.

La encuesta Tankan de Japón muestra un sentimiento empresarial estable. El índice de confianza de los grandes fabricantes se mantuvo sin cambios en +13, mientras que el índice de los grandes no fabricantes subió a +34 desde +33. El USDJPY ha subido un 0,5% hasta 144,29.

El PMI manufacturero de Japón finalizó en 49,7 en septiembre, por debajo del 49,8 de agosto, lo que marca el tercer mes consecutivo de contracción. La producción y los nuevos pedidos se mantuvieron en territorio negativo, mientras que la creación de empleo se desaceleró significativamente. El optimismo empresarial se debilitó a su nivel más bajo desde finales de 2022, lo que refleja las preocupaciones sobre el momento de la recuperación de la demanda en medio de las incertidumbres mundiales y nacionales.

Los precios de las viviendas nuevas en China aumentaron ligeramente en septiembre, un 0,14% intermensual en 100 ciudades. En comparación con el año anterior, los precios promedio aumentaron un 1,85%.

El crecimiento de las exportaciones de Corea del Sur se desaceleró al 7,5% interanual en septiembre, por debajo del 11,2% de agosto. Los envíos a los EE. UU. crecieron solo un 3,4%, desacelerándose desde el 11% del mes anterior.

Las ventas minoristas de Australia repuntaron un 0,7% en agosto, superando las expectativas de un aumento del 0,4%. El dólar australiano subió un 0,25% hasta los 0,6930$ tras la noticia.

Se espera que los trabajadores portuarios de la Costa Este y la Costa del Golfo de EE. UU. hagan huelga hoy, lo que podría detener aproximadamente la mitad del transporte marítimo estadounidense. La huelga podría interrumpir las cadenas de suministro, avivar la inflación y costarle a la economía miles de millones por día.

El sindicato International Longshoremen's Association (ILA), que representa a 45.000 trabajadores portuarios, no logró llegar a un nuevo acuerdo contractual con el grupo de empleadores United States Maritime Alliance (USMX). Los temas clave incluyen aumentos salariales y automatización. Los minoristas se han apresurado a introducir productos navideños con antelación para evitar interrupciones relacionadas con la huelga. Walmart y Costco dicen que están trabajando para mitigar los impactos.

Se espera que las exportaciones de Tailandia aumenten un 2% este año, en el extremo superior de las previsiones anteriores. Sin embargo, el rápido fortalecimiento del baht plantea desafíos. El baht ha subido un 5,2% en lo que va de año, cotizando a un máximo de 31 meses de 32,125 frente al dólar.

La tasa de inflación anual de Indonesia se redujo al 1,84% en septiembre, por debajo de las expectativas y la más baja desde noviembre de 2021. La inflación subyacente se situó en el 2,09% interanual.

Qatar Airways comprará el 25% de las acciones de Virgin Australia a Bain Capital, lo que aumenta la competencia para Qantas Airways. Las acciones de Qantas cayeron hasta un 4,3% tras la noticia.

Amazon consiguió la desestimación parcial de una demanda antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, aunque los detalles siguen siendo confidenciales. El caso se juzgará en dos partes, y las supuestas infracciones y las soluciones propuestas se presentarán por separado.

Los precios del petróleo se mantienen estables. Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,1% hasta los 71,76 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo WTI bajaron un 0,03% hasta los 68,25 dólares. El gas natural sigue ganando terreno, con un aumento del 0,1% hasta los 2,904 dólares.

El EURUSD ha subido un 0,03%, la plata ha subido un 0,75% y el oro ha subido un 0,3%, manteniéndose actualmente en su máximo histórico. El mercado de criptomonedas intenta recuperarse tras la caída de ayer.

El Bitcoin ha subido un 0,05% hoy y el Ethereum cotiza casi un 1,05% más.

