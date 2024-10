Las bolsas asiáticas subieron, con el Hang Seng de Hong Kong impulsándose más del 9%, ya que los mercados reaccionaron positivamente a los anuncios de estímulo de China. Los mercados de China permanecen cerrados por las celebraciones de la Semana Dorada hasta el 7 de octubre. Los índices vietnamitas y japoneses apuntan a un cierre a la baja a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio.

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel, lo que generó temores de un conflicto regional más amplio. Israel prometió tomar represalias, prometiendo una "respuesta dolorosa".

Los precios del petróleo subieron por las tensiones en Oriente Medio. El crudo Brent subió un 0,77% a 74,94 dólares el barril, mientras que el WTI subió un 0,75% a 71,27 dólares el barril. Un panel de la OPEP+ se reúne hoy para revisar el mercado.

El gas natural se mantiene estable y se consolida en niveles clave. La inflación al consumidor de Corea del Sur se enfrió más de lo previsto en septiembre, aumentando un 1,6% interanual, por debajo del objetivo del 2% del banco central por primera vez desde principios de 2021.

El recién nombrado ministro de economía de Japón, Ryosei Akazawa, afirmó que el gobierno espera que el Banco de Japón haga evaluaciones económicas cuidadosas al considerar nuevas subidas de las tasas de interés.

El índice de confianza del consumidor de Japón no alcanzó las expectativas, aumentando solo 0,2 puntos en septiembre, hasta llegar a 36,9, según un informe de la Oficina del Gabinete. Esta disminución refleja una disminución de la confianza del consumidor, ya que el índice general de medios de vida cayó 0,3 puntos hasta 34,4.

Los trabajadores portuarios de la costa este y del golfo de Estados Unidos continuaron su primera huelga a gran escala en casi 50 años, deteniendo aproximadamente la mitad del transporte marítimo del país.

El debate vicepresidencial entre el demócrata Tim Walz y el republicano JD Vance fue sorprendentemente civilizado. Se espera que una nueva depresión tropical frente a la costa sur del Pacífico de México se fortalezca, amenazando con nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra en áreas recientemente afectadas por lluvias devastadoras.

El EURUSD ha bajado un 0,1%, la plata ha cedido un 0,7% y el oro ha bajado un 0,36%, manteniéndose actualmente en su máximo histórico. El mercado de criptomonedas intenta recuperarse tras la caída de ayer. En lo que va de día, el Bitcoin sube un 0,44% y el Ethereum cotiza un 0,4% más.

