Las bolsas asiáticas cerraron mixtas ayer mientras los inversores esperan el resultado de la reunión de la Reserva Federal de hoy. Los volúmenes de negociación fueron moderados debido a los días festivos en Hong Kong y Corea del Sur. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses muestran subidas leves.

Los mercados chinos apenas se movieron, ya que las operaciones se reanudaron tras un festivo de dos días. El sentimiento sigue siendo débil después de los malos datos económicos recientes. Los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite se negociaron cerca de mínimos de siete meses.

El Nikkei 225 de Japón fue el de mejor desempeño, subiendo un 0,7% , mientras que el TOPIX agregó un 0,2%. Los inversores están esperando la reunión del Banco de Japón a finales de esta semana, con expectativas de tipos sin cambios. Por otro lado, preocupan los datos que muestran una caída de los envíos a los EE. UU. por primera vez en tres años.

Los precios del oro subieron ligeramente, manteniendo los máximos históricos recientes a la vista, ya que los inversores anticipan recortes de tipos de la Fed. El oro al contado subió un 0,2% hasta los 2.574,15 dólares la onza.

Los precios del petróleo cayeron después de que los datos del API mostraran un aumento inesperado de los inventarios estadounidenses. Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,4% hasta los 73,41 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo WTI cayeron un 0,4% hasta los 69,69 dólares el barril.

El dólar cedió algunas de las subidas de la noche anterior, cayendo bruscamente frente al yen. El euro también avanzó, recuperando la mayor parte de la caída del día anterior y está a la espera de los datos del IPC de hoy.

Los inversores están divididos entre las expectativas de un recorte de tipos de la Fed de 25 o 50 puntos básicos. El CME Fedwatch muestra una probabilidad del 65% de una reducción de 50 puntos básicos.

El crecimiento de las exportaciones de Japón se desaceleró bruscamente en agosto, y los envíos a Estados Unidos cayeron por primera vez en tres años. Los pedidos básicos de maquinaria disminuyeron inesperadamente un 0,1% en julio.

Tupperware Brands solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11, citando la disminución de la demanda y el aumento de los costes.

Meta Platforms se enfrenta a una multa en la UE por supuestos esfuerzos para dominar el mercado de anuncios clasificados.

BlackRock y Microsoft anunciaron planes para lanzar un fondo de más de 30.000 millones de dólares para invertir en infraestructura de inteligencia artificial para centros de datos y proyectos energéticos.

El EURUSD sube un 0,05%. La plata cayó un 0,92%. Por su parte, el mercado de criptomonedas también está esperando a la Reserva Federal. En estos momentos, el Bitcoin cotiza estable y el Ethereum cede un 1%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "