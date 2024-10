La Fed recortó ayer los tipos en 50 puntos básicos hasta el 5% y comunicó un ciclo de flexibilización de la política bastante agresivo, una medida que inicialmente agradó a los mercados de renta variable, pero que fue recibida con una contramedida y Wall Street cerró la sesión de ayer con modestas caídas. Hoy, sin embargo, las subidas de los índices estadounidenses se notan ya desde el premarket.

Como indica el diagrama de puntos, los banqueros de la FED estiman que el tipo de interés estadounidense alcanzará el 4,4% a finales de 2024 (anteriormente se esperaba un 5,1%). Para 2025, la Fed prevé una tasa media del 3,4%, con una estimación anterior del 4,1%. Sólo un miembro de la Fed votó en contra del recorte.

La sesión asiática cerró con sólidas subidas en los índices bursátiles chinos y japoneses, con los futuros del Nikkei y del HangSeng subiendo entre un 1,8% y un 2% respectivamente.

El par AUDUSD se fortaleció después de las lecturas del mercado laboral australiano. El desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,2%, en línea con las previsiones, y el cambio en el empleo se situó en 47.500 frente a las 26.000 previstas y las 58.100 anteriores. Al mismo tiempo, el cambio en el empleo a tiempo completo mostró una disminución de más de 3.000 frente a un aumento de 60.500 en julio.

El PIB del segundo trimestre de Nueva Zelanda no sorprendió a los mercados, mostrando una disminución anualizada del -0,5% frente al -0,5% previsto y un crecimiento del 0,5% en el primer trimestre. En términos trimestrales, cayó un -0,2% frente a la caída esperada del -0,4% y el crecimiento del 0,1% en el primer trimestre de 2024.

El EURUSD mantiene una buena parte de las subidas de ayer y cotiza por encima de 1,112 . El oro ha retrocedido desde los 2.600 dólares la onza, pero todavía está cerca de los 2.560 dólares. Impulsado por la debilidad del dólar, la plata sube un 2%. Los rendimientos de los bonos a 10 años rondan actualmente el 3,71%. Los contratos de índices bursátiles europeos también ganan terreno gracias a una ola de optimismo en Wall Street.

Los inversores esperan la decisión del Banco de Inglaterra, que podría aumentar la volatilidad en el GBPUSD alrededor de las 13:00. Al mismo tiempo, el CBRT turco también decidirá sobre los tipos (se espera que ambos bancos dejen los tipos sin cambios, según los mercados). A las 14:30 se publicará el cambio en las solicitudes de desempleo de los EE. UU. y el índice regional de la Fed de Filadelfia, mientras que a las 16:00 conoceremos el sentimiento del consumidor estadounidense según el Conference Board.

