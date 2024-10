APERTURA EE.UU.: el Nasdaq-100 sube un 1,50% cerca del máximo histórico; las grandes tecnológicas entre los líderes 📌

Las empresas tecnol贸gicas lideran los beneficios

El 铆ndice del d贸lar muestra pocos cambios

Los rendimientos de los bonos estadounidenses disminuyen El final de la semana en Wall Street trae una mejora en el sentimiento. Los beneficios son especialmente notables en las empresas tecnol贸gicas, con el 铆ndice Nasdaq-100 subiendo casi un 1,50% en el momento de la publicaci贸n. Los catalizadores clave que contribuyen a la mejora del sentimiento del mercado el viernes incluyen los informes de beneficios trimestrales positivos, en particular de Tesla, y una reducci贸n de la reciente especulaci贸n agresiva en torno a un enfoque m谩s restrictivo de la Fed. Actualmente, el mercado parece estar enfriando las tendencias agresivas y volviendo gradualmente a la normalizaci贸n. Los s贸lidos datos econ贸micos de EE. UU. tambi茅n respaldan el sentimiento. Los pedidos de bienes duraderos fueron mejores de lo esperado, y el informe final de la Universidad de Michigan para octubre mostr贸 una mejora en el sentimiento del consumidor y una ca铆da en las expectativas de inflaci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nasdaq-100 El 铆ndice de empresas tecnol贸gicas est谩 rompiendo decisivamente la barrera de los 20.600 puntos. En el momento de la publicaci贸n, el US100 ya ha subido un 1,50 %. Entre las principales ganadoras se encuentran las empresas de los sectores de semiconductores y tecnolog铆a avanzada, como AMD, Tesla, Intel, Lululemon y ON Semiconductor. Si las ganancias se mantienen, la siguiente parada para los alcistas ser谩 el ATH hist贸rico por encima de los 20.900 puntos y por debajo de los 21.000 puntos. Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa Las acciones de L3Harris Technologies (LHX.US) suben un 4,50 % tras los s贸lidos resultados del tercer trimestre y una revisi贸n al alza del extremo inferior de su orientaci贸n para el a帽o fiscal 2024. Ahora se esperan ingresos entre 21.100 y 21.300 millones de d贸lares, y el BPA ajustado se elev贸 a 12,95鈥13,15 d贸lares.

suben un 4,50 % tras los s贸lidos resultados del tercer trimestre y una revisi贸n al alza del extremo inferior de su orientaci贸n para el a帽o fiscal 2024. Ahora se esperan ingresos entre 21.100 y 21.300 millones de d贸lares, y el BPA ajustado se elev贸 a 12,95鈥13,15 d贸lares. Skechers (SKX.US) reduce todas los beneficios de la apertura inicial al alza y ahora est谩 perdiendo un 0,25%. La compa帽铆a inform贸 los resultados del tercer trimestre, con un aumento de las ventas del 15,9% interanual (Y/Y). El segmento mayorista lider贸 con un aumento del 20% a $241,4 millones, y las ventas directas al consumidor (DTC) crecieron un 9,6% a $81,3 millones. La gu铆a del cuarto trimestre pronostica $0,70鈥$0,75 BPA en $2.165B鈥$2.215B en ventas, ligeramente por debajo del consenso. La perspectiva para el a帽o fiscal 2024 se elev贸 a $4,20鈥$4,25 BPA y $8.925B鈥$8.975B en ventas, superando las expectativas.

reduce todas los beneficios de la apertura inicial al alza y ahora est谩 perdiendo un 0,25%. La compa帽铆a inform贸 los resultados del tercer trimestre, con un aumento de las ventas del 15,9% interanual (Y/Y). El segmento mayorista lider贸 con un aumento del 20% a $241,4 millones, y las ventas directas al consumidor (DTC) crecieron un 9,6% a $81,3 millones. La gu铆a del cuarto trimestre pronostica $0,70鈥$0,75 BPA en $2.165B鈥$2.215B en ventas, ligeramente por debajo del consenso. La perspectiva para el a帽o fiscal 2024 se elev贸 a $4,20鈥$4,25 BPA y $8.925B鈥$8.975B en ventas, superando las expectativas. Western Digital (WDC.US) aumenta un 7,80% a pesar de publicar resultados mixtos en el primer trimestre. La compa帽铆a report贸 una ganancia de $1.71 por acci贸n (un cambio con respecto a la p茅rdida del a帽o pasado de $1.76), con ingresos que aumentaron un 49% interanual. Los ingresos de la nube, que representan el 54% de las ventas totales, crecieron un 153% interanual y un 17% intertrimestral (Q/Q).

aumenta un 7,80% a pesar de publicar resultados mixtos en el primer trimestre. La compa帽铆a report贸 una ganancia de $1.71 por acci贸n (un cambio con respecto a la p茅rdida del a帽o pasado de $1.76), con ingresos que aumentaron un 49% interanual. Los ingresos de la nube, que representan el 54% de las ventas totales, crecieron un 153% interanual y un 17% intertrimestral (Q/Q). Spirit Airlines (SAVE.US) repunt贸 otro 28% despu茅s de anunciar medidas para aumentar la liquidez, incluida la venta de 23 aviones Airbus a GA Telesis por aproximadamente $519 millones, que se espera que mejoren la liquidez en $225 millones para fines de 2025. Spirit tambi茅n planea reducciones de capacidad y recortes de empleo, con el objetivo de terminar el a帽o con m谩s de $1 mil millones en liquidez. Fuente: xStation5.聽 Las acciones de Capri Holdings (CPRI.US) se desplomaron un 49% despu茅s de que un juez bloqueara su fusi贸n de $8.5 mil millones con Tapestry (TPR.US) por preocupaciones antimonopolio. Tapestry, cuyas acciones subieron un 14.40%, planea apelar.

se desplomaron un 49% despu茅s de que un juez bloqueara su fusi贸n de $8.5 mil millones con Tapestry (TPR.US) por preocupaciones antimonopolio. Tapestry, cuyas acciones subieron un 14.40%, planea apelar. HCA Healthcare (HCA.US) cay贸 m谩s del 8% debido a que los resultados del tercer trimestre no cumplieron con las expectativas y redujeron su pron贸stico para todo el a帽o al extremo inferior de los rangos anteriores, citando los impactos de los huracanes. HCA reafirm贸 su gu铆a para 2024 con BPA entre $ 21,60 y $ 22,80 e ingresos de $ 69,75 mil millones a $ 71,75 mil millones, cerca de la estimaci贸n de consenso.

cay贸 m谩s del 8% debido a que los resultados del tercer trimestre no cumplieron con las expectativas y redujeron su pron贸stico para todo el a帽o al extremo inferior de los rangos anteriores, citando los impactos de los huracanes. HCA reafirm贸 su gu铆a para 2024 con BPA entre $ 21,60 y $ 22,80 e ingresos de $ 69,75 mil millones a $ 71,75 mil millones, cerca de la estimaci贸n de consenso. Dexcom (DXCM.US) cae un 4,50% a pesar de informar un aumento de ingresos interanual del 2%; los ingresos de EE. UU. cayeron un 2%. La compa帽铆a mantuvo su gu铆a de ingresos reducida para todo el a帽o de $ 4.0 mil millones a $ 4.05 mil millones, en l铆nea con la estimaci贸n de consenso.

