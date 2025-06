Resumen diario: Nvidia alcanza máximos históricos con una capitalización bursátil de 3,74 billones de dólares 🎯

Los índices de Wall Street alcanzan máximos históricos, impulsados por la desescalada del conflicto en Oriente Medio, aunque los mercados parecen estar a la espera de un nuevo catalizador alcista para confirmar una ruptura clara.

Las alzas están lideradas principalmente por las grandes tecnológicas, que se mantienen firmes en el entorno actual, en contraste con las empresas de menor capitalización.

Nvidia sube un 3,72 % hasta los 153,40 dólares, alcanzando una capitalización bursátil de 3,74 billones de dólares. Un cierre en estos niveles marcaría un nuevo máximo histórico en el gráfico diario.

Las acciones de BP avanzan un 1,20 % (tras haber alcanzado un máximo intradía del 3,09 %) en EE. UU., tras reportes preliminares del Wall Street Journal que indican que Shell está en conversaciones para adquirir a su rival con sede en Londres. De concretarse, la operación se situaría entre las mayores de la historia europea, con el potencial de crear un gigante petrolero capaz de competir con ExxonMobil y Chevron.

Durante el segundo día de su testimonio, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró un enfoque prudente y dependiente de los datos en relación con la política monetaria, señalando que el banco central espera ver más avances en la inflación subyacente.

El mercado actualmente descuenta una probabilidad del 25 % de un recorte de tasas en la reunión del 30 de julio. Powell enfatizó que los niveles de deuda federal no son un factor determinante en las decisiones de política monetaria.

Las audiencias en el Senado se centraron principalmente en los recortes del gasto, con varios participantes indicando que Powell es el único que puede reducir el costo de los intereses de la deuda pública, aunque el presidente de la Fed se mantuvo firme en su postura.

Trump anunció que EE. UU. se reunirá con Irán para mantener conversaciones, con un posible acuerdo sobre las relaciones nucleares tan pronto como la próxima semana, aunque subrayó que no es una necesidad. También afirmó que no hay señales de que Irán esté reconstruyendo su infraestructura nuclear.

Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. cayeron a una tasa anualizada de 623.000 —por debajo de las 694.000 esperadas y de las 743.000 registradas previamente—, lo que resalta la persistente debilidad del mercado inmobiliario ante una oferta en aumento y falta de nuevos compradores.

En la cumbre de la OTAN, Trump reafirmó el compromiso de EE. UU. con la alianza, la cual, dijo, se fortalecerá bajo su administración.

Las acciones de defensa europeas, como Rheinmetall, BAE Systems, Thales y Safran, subieron tras declaraciones que indicaban que un aumento significativo del gasto en defensa es “inevitable”.

El crudo WTI repuntó un 0,80 % hasta los 85,60 dólares por barril.

