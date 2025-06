El peso mexicano extiende su racha alcista impulsado por menor aversión al riesgo y expectativas de recorte en Banxico

El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, registrando una apreciación intradía del 0,4%, en un contexto marcado por la mejora del apetito por riesgo global y señales alentadoras en el frente inflacionario doméstico. Esta recuperación responde a una combinación de factores externos e internos que han reducido las presiones sobre el tipo de cambio y favorecido a la moneda mexicana frente a sus pares emergentes. A nivel internacional, el reciente cese al fuego entre Israel e Irán, mediado por el expresidente Donald Trump, ha contribuido a calmar los temores geopolíticos en Medio Oriente. La respuesta contenida de Teherán, que no interrumpió los flujos de crudo a través del estratégico Estrecho de Ormuz, debilitó la demanda de activos refugio como el dólar, abriendo espacio para un repunte de monedas más riesgosas como el peso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el plano local, los mercados celebraron la publicación del índice de precios al consumidor de la primera quincena de junio, que mostró una inflación anual de 4,51%, en línea con las expectativas del consenso y por debajo del máximo registrado en abril. Estos datos refuerzan la percepción de que Banxico podría acelerar su ciclo de relajación monetaria, con una reducción de la tasa clave a 8,00% en su reunión de este jueves, lo que ha sido bien recibido por los inversores tras semanas de alta volatilidad. Desde una perspectiva técnica, el gráfico de 15 minutos del USDMXN revela una ruptura bajista clara por debajo del soporte en 18.97, que se sostuvo durante toda la sesión asiática y parte de la europea. La caída se dio tras un intento fallido de romper la directriz bajista de corto plazo, lo que reforzó la presión vendedora. Actualmente, el par cotiza cerca de 18.90, con posibles objetivos a la baja en 18.82 y 18.60. Los indicadores técnicos como el ADX y el RSI respaldan esta dirección, mostrando fuerza en la tendencia bajista y un momentum aún activo. __________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp.

