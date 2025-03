APERTURA EE.UU.: El Nasdaq no logra mantenerse en verde mientras continúa la venta masiva

El Nasdaq regresa a pérdidas tras un intento de recuperación en la apertura

Las acciones de Oracle caen tras resultados por debajo de las estimaciones y una guía débil

Las ofertas de empleo en EE.UU. aumentan en enero El desempeño de los principales índices de EE.UU. sigue en una racha negativa. Tras su mayor liquidación desde 2022, el Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, intentó recuperarse en la apertura de la sesión, pero actualmente cae un 0,6 %. Tanto el DJIA como el S&P 500 extienden pérdidas (-1 % y -0,4 %, respectivamente), mientras que el índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 suma un 0,1 %. El informe JOLTS superó las expectativas, mostrando 7,74 millones de nuevas ofertas de empleo en EE.UU., frente a la estimación de 7,6 millones (dato previo: 7,5 millones). El repunte del EUR/USD se desaceleró tras el informe, lo que alivió las preocupaciones generadas por los datos ADP y NFP ligeramente decepcionantes de la semana pasada. Sin embargo, las recientes encuestas del ISM sugieren que la demanda laboral ya está disminuyendo. Las condiciones del mercado continúan moderándose en medio de la incertidumbre sobre la política comercial de Trump y su posible impacto en la actividad empresarial de EE.UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad observada en Wall Street. Fuente: xStation5 US100 (D1) El contrato del Nasdaq 100 intenta una recuperación tras una racha de pérdidas consecutivas y la fuerte liquidación de ayer. El RSI indica una sobreventa en el US100, lo que podría motivar un rebote alcista. No obstante, el índice sigue indeciso, rondando niveles neutrales, mientras las acciones de las Magnificent 7 lo arrastran en direcciones opuestas (Tesla: +3,5 %, Nvidia: +1,6 %, Apple: -1,9 %, Alphabet: -0,5 %). Fuente: xStation5 Noticias corporativas 2Seventy Bio

Las acciones de 2Seventy Bio se dispararon un 77 % después de que Bristol Myers Squibb acordara adquirir la empresa por 5 USD por acción, una prima del 78,6 % sobre su último cierre. El acuerdo de 286 millones de dólares se espera que cierre en el segundo trimestre, y las acciones se excluirán del Nasdaq tras la fusión. 2Seventy Bio se especializa en terapias celulares contra el cáncer, incluido Abecma, un tratamiento CAR-T para el mieloma múltiple desarrollado conjuntamente con BMY. American Airlines (AAL.US)

Las acciones de American Airlines cayeron un 5,5 % después de que la aerolínea duplicara su pérdida esperada para el Q1, hasta 0,80 USD por acción (anteriormente 0,40 USD). Ahora, la compañía proyecta ingresos estancados en comparación con el crecimiento del 5 % previsto anteriormente, citando una menor demanda y las repercusiones de los recientes incidentes en la aviación. Delta Air Lines (DAL.US)

Las acciones de Delta Air Lines cayeron un 7,5 % tras reducir su guía de beneficios para el Q1 a un rango de 0,30-0,50 USD por acción (desde 0,70-1,00 USD). Además, la previsión de crecimiento de ingresos se redujo a 3 %-4 %, frente al 7 %-9 % anterior. La menor demanda de viajeros corporativos y consumidores ha golpeado el sector de vuelos domésticos. Oracle (ORCL.US)

Las acciones de Oracle bajaron un 6,6 % tras no alcanzar las estimaciones de ingresos del Q3 (14,1B USD vs. 14,4B USD esperados) y presentar una guía débil. Los ingresos por cloud computing crecieron un 23 % hasta 6,2B USD, pero no alcanzaron las expectativas. Se espera que las ventas para FY26 crezcan un 15 %, impulsadas por infraestructura de IA y grandes acuerdos en la nube.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "