APERTURA EE.UU.: el S&P 500 se acerca a récords gracias a los excelentes datos de empleo

El informe de empleo de EE. UU. superó las expectativas, con un aumento de las nóminas no agrícolas de más de 250.000.

La tasa de desempleo disminuyó por segundo mes consecutivo hasta el 4,1%.

Las acciones rebotaron tras una nueva recomendación, y los ADR chinos se recuperaron de la liquidación del jueves.

Las acciones de Rivian se desplomaron cuando la compañía redujo su previsión de producción para el año. Los índices estadounidenses abrieron con un marcado aumento, impulsados ​​por un informe de empleos estadounidense positivo que moderó los temores de recesión. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 254.000 en septiembre, mientras que la tasa de desempleo bajó al 4,1%. Estos sólidos datos apuntan a una posible fortaleza del gasto de los consumidores y del crecimiento del PIB en el tercer y cuarto trimestres, desafiando las recientes expectativas de una desaceleración. El S&P 500 está a solo un 0,6% de sus máximos históricos establecidos la semana pasada. En la jornada de hoy, el índice probó el nivel de 5800, coincidiendo con un retroceso de Fibonacci del 113,0 % del reciente repunte del verano. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos han aumentado, como se refleja en la caída de los precios de los bonos. Si la tendencia alcista persiste, el próximo objetivo significativo está alrededor de 5900; el soporte se encuentra en 5725. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Noticias de las empresas: CVS Health (CVS.US) subió más del 3 % por los planes de dividirse potencialmente en dos divisiones: farmacéutica y seguros. TD Cowen mejoró la acción por las mejores perspectivas para su plan Medicare Advantage.

subió más del 3 % por los planes de dividirse potencialmente en dos divisiones: farmacéutica y seguros. TD Cowen mejoró la acción por las mejores perspectivas para su plan Medicare Advantage. Rivian Automotive (RIVN.US) cayó casi un 4 % después de recortar su pronóstico de producción para el año debido a las limitaciones de la cadena de suministro. La empresa entregó 10 000 vehículos en el tercer trimestre, por debajo de las estimaciones de los analistas.

cayó casi un 4 % después de recortar su pronóstico de producción para el año debido a las limitaciones de la cadena de suministro. La empresa entregó 10 000 vehículos en el tercer trimestre, por debajo de las estimaciones de los analistas. A pesar del problema de Rivian, Amazon (AMZN.US) ha subido hoy más de un 3%, ya que planea aumentar su plantilla en 250.000 personas para las fiestas de este año, lo que indica unas ventas minoristas sólidas en los próximos meses.

ha subido hoy más de un 3%, ya que planea aumentar su plantilla en 250.000 personas para las fiestas de este año, lo que indica unas ventas minoristas sólidas en los próximos meses. Los ADR chinos se recuperaron después de la liquidación del jueves, con Alibaba, JD y Tencent registrando beneficios.

