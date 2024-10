APERTURA EE.UU.: el S&P 500 se consolida cerca de sus máximos; el Visa cae un 4% 🔎

Los 铆ndices est谩n experimentando una ligera correcci贸n al comienzo de la sesi贸n.

El 铆ndice del d贸lar cae un 0,26%.

Los rendimientos de los bonos a 2 a帽os est谩n disminuyendo, mientras que los rendimientos de los bonos a 10 a帽os est谩n aumentando. El comienzo del segundo d铆a de negociaci贸n de esta semana no trae una volatilidad significativa. Los 铆ndices est谩n experimentando ligeros descensos al comienzo de la sesi贸n, pero la escala de estos descensos no est谩 causando gran preocupaci贸n entre los inversores. Se acaban de publicar los datos regionales (铆ndice Richmond) y los informes de confianza del consumidor, que resultaron ser peores de lo esperado, lo que indica un estado de ligero deterioro de la econom铆a estadounidense. Tras la publicaci贸n de los datos, se observaron ligeros descensos en los 铆ndices y el d贸lar se debilit贸. S&P 500 El 铆ndice S&P 500 se ha mantenido pr谩cticamente sin cambios desde la decisi贸n de la Fed de la semana pasada. El precio del 铆ndice se ha mantenido dentro de un rango estrecho de 5730-5780 puntos, a la espera de un catalizador que contin煤e la tendencia actual o desencadene una correcci贸n. Tal se帽al podr铆a ser el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el jueves, o la publicaci贸n del informe PCE el viernes. Sin embargo, el factor m谩s probable que mueva el precio ser谩n los informes de empleo de la pr贸xima semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 鈥嬧嬧嬧嬧嬧 Fuente: xStation 5

聽 Noticias corporativas Snowflake (SNOW.US) cay贸 casi un 3% despu茅s de anunciar una oferta de pagar茅s convertibles de 2.000 millones de d贸lares. Los ingresos se utilizar谩n para recomprar hasta 575 millones de d贸lares en acciones ordinarias y para fines corporativos generales, con una opci贸n para que los compradores adquieran pagar茅s adicionales. Fuente: xStation5.聽 Las acciones de Light & Wonder (LNW.US) se desplomaron un 16,80% tras una orden preliminar del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para Nevada por su juego Dragon Train. A pesar de este rev茅s, la compa帽铆a sigue confiada, reafirmando su objetivo de EBITDA ajustado para 2025 y destacando su cartera diversificada y sus estrategias de gesti贸n de capital en curso. Hawaiian Electric Industries (HE.US) cay贸 hasta un 10,50% despu茅s de fijar el precio de su oferta p煤blica de aproximadamente 54 millones de acciones a 9,25 d贸lares por acci贸n. Las ganancias est谩n destinadas a contribuir al acuerdo de litigio por agravios por los incendios forestales de Maui y a fines corporativos generales, y se espera que la oferta se cierre el 25 de septiembre de 2024. Las acciones de Visa (V.US) cayeron m谩s del 3,90% tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de una inminente demanda antimonopolio. La demanda acusar谩 a Visa de monopolizar ilegalmente el mercado de tarjetas de d茅bito de Estados Unidos al participar en pr谩cticas que sofocan la competencia y bloquean el acceso al mercado a redes rivales y empresas de tecnolog铆a. Fuente: xStation5.聽

聽 Fuente: xStation5.聽

