APERTURA EE.UU.: EURUSD borra caídas tras el sólido ADP; Russell 2000 sube 0,70%🔔

Los 铆ndices abren planos, excepto el US2000.

El EUR/USD borra p茅rdidas tras la publicaci贸n de ADP e incluso est谩 subiendo ahora.

Super Micro Computer (SMC.US) cae un 25%.

Los rendimientos de los bonos a 10 a帽os bajan, mientras que los rendimientos a 2 a帽os suben.

Hoy est谩n sucediendo muchas cosas en el mercado estadounidense. Antes de la apertura de la sesi贸n de efectivo, vimos varias publicaciones de datos importantes, incluido el informe laboral de ADP y la lectura preliminar del PIB del tercer trimestre. Justo despu茅s de la apertura de la sesi贸n, tambi茅n se public贸 un nuevo informe de ventas de viviendas. Al panorama macroecon贸mico se suman la temporada de beneficios en curso y la turbulencia en torno a Super Micro Computer (SMC.US). Al comienzo de la sesi贸n, el US2000 lidera los beneficios, con un alza del 1,10% (actualmente +0,70%), impulsado por s贸lidos datos macroecon贸micos. Las empresas de peque帽a capitalizaci贸n son m谩s sensibles a la pol铆tica monetaria de la Reserva Federal y a los cambios macroecon贸micos. Por lo tanto, los datos positivos, como los s贸lidos informes del PIB y de ADP que reducen el riesgo de una desaceleraci贸n econ贸mica en EE. UU., tienen un impacto favorable en el US2000. El US500 cotiza cerca de su nivel de apertura, con una baja de solo el 0,05 % a 5880 puntos, mientras que el US100 ha bajado un 0,40 %, cotizando a 20 660 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Russell 2000 (intervalo D1) Actualmente, el 铆ndice ha subido un 1,10 % (actualmente +0,70 %), alcanzando los 2276 puntos y acerc谩ndose al l铆mite superior del canal de consolidaci贸n. Desde hace alg煤n tiempo, el US2000 ha estado tratando de superar la barrera de los 2300 puntos. En el lado negativo, la zona de soporte clave sigue estando en los 2200 puntos. Un entorno macroecon贸mico s贸lido y una postura moderada de la Reserva Federal definitivamente respaldar谩n a los alcistas. Fuente: xStation5.聽 Noticias de la empresa Alphabet (GOOGL.US)聽repunta un 5,60% ya que la empresa super贸 las expectativas del tercer trimestre, con Google Search y YouTube Ads aumentando sus ingresos un 12%, alcanzando los 49.400 millones de d贸lares y los 8.920 millones de d贸lares, respectivamente. Aunque Google Network disminuy贸 ligeramente a 7.550 millones de d贸lares, los ingresos totales por publicidad crecieron un 10% interanual. Otras 谩reas tambi茅n tuvieron un buen desempe帽o, con suscripciones, plataformas y dispositivos que aumentaron un 28% a 10.700 millones de d贸lares, y Google Cloud creci贸 un 35% a 11.350 millones de d贸lares. Reddit (RDDT)聽subi贸 un 34% despu茅s de que sus ingresos del tercer trimestre crecieran un 68% interanual, impulsados 鈥嬧媝or un aumento del 47% en los usuarios activos diarios. La previsi贸n de ingresos del cuarto trimestre de la empresa de 385 millones de d贸lares a 400 millones de d贸lares, junto con un pron贸stico de EBITDA ajustado de 110 millones de d贸lares a 125 millones de d贸lares, super贸 ampliamente el consenso, lo que refleja la creciente participaci贸n y popularidad de los usuarios de Reddit. Snap (SNAP.US) aument贸 un 15% despu茅s de superar las expectativas del tercer trimestre con un aumento del 15% en los ingresos a $ 1.37 mil millones, impulsado por un aumento del 9% en los usuarios activos diarios a 443 millones. Los suscriptores de Snapchat+ se duplicaron a 12 millones, y los usuarios de Spotlight alcanzaron los 500 millones mensuales. Para el cuarto trimestre, Snap pronostica ingresos entre $ 1.51 mil millones y $ 1.56 mil millones y EBITDA ajustado entre $ 210 millones y $ 260 millones, aunque el aumento de la compensaci贸n basada en acciones puede afectar la orientaci贸n para todo el a帽o en un 4-5%. Advanced Micro Devices (AMD.US) cay贸 casi un 8,80% ya que sus ganancias del tercer trimestre y la orientaci贸n del cuarto trimestre incumplieron ligeramente las expectativas. Si bien los ingresos aumentaron un 18% a帽o tras a帽o, con las ventas de centros de datos aumentando un 122% y las ventas de procesadores de PC aumentando un 29%, los segmentos de juegos e integrados vieron ca铆das del 69% y el 25%, respectivamente. La previsi贸n de ingresos del cuarto trimestre de 7200 millones a 7800 millones de d贸lares estuvo por debajo del punto medio de consenso de 7550 millones de d贸lares. Eli Lilly (LLY.US) cay贸 un 12,50% debido a unos resultados del tercer trimestre m谩s d茅biles de lo esperado, ya que los medicamentos para bajar de peso GLP-1 Mounjaro y Zepbound no cumplieron con las previsiones, a pesar de un crecimiento de los ingresos del 20% interanual. La empresa revis贸 a la baja su previsi贸n para 2024, y ahora espera un BPA ajustado de entre 13,02 y 13,52 d贸lares, por debajo del consenso de 13,45 d贸lares, y unos ingresos de entre 45 400 millones y 46 000 millones de d贸lares, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. The Kraft Heinz Company (KHC.US) cay贸 un 3,50% tras unos resultados mixtos del tercer trimestre y una disminuci贸n de las ventas del 2,9%. La compa帽铆a espera que el crecimiento org谩nico de las ventas en 2024 alcance el extremo inferior de su gu铆a de -2% a 0%, con un BPA ajustado para todo el a帽o tambi茅n pronosticado en el extremo inferior de $ 3,01 a $ 3,07, frente a un consenso de $ 3,02. Super Micro Computer (SMCI.US) se desplom贸 casi un 28% despu茅s de que su auditor, Ernst & Young, renunciara en medio de las preocupaciones planteadas inicialmente por Hindenburg Research. La compa帽铆a, si bien cuestiona la decisi贸n, ha iniciado una revisi贸n interna y est谩 buscando un nuevo auditor, aunque mantiene que los resultados del a帽o fiscal 2024 no se ver谩n afectados materialmente.

