APERTURA EE.UU.: los índices luchan por encontrar una dirección en la apertura, las acciones de pequeña capitalización lideran los beneficios 🟢

S&P 500 sube un 0,10%

Russell 2000 aumenta聽un 1,30% hasta los 2.300 puntos

El d贸lar sigue fuerte

Morgan Stanley repunta un 7% en la apertura tras los resultados trimestrales Al comienzo de la sesi贸n en efectivo en EE. UU., los 铆ndices abren sin una direcci贸n clara, a excepci贸n del 铆ndice US2000 (Russell 2000). El sentimiento positivo entre las empresas de peque帽a capitalizaci贸n se puede atribuir a la creciente confianza de los inversores en un escenario de "aterrizaje suave", es decir, que las tasas de inter茅s vuelvan a niveles m谩s bajos sin desencadenar una recesi贸n econ贸mica. Adem谩s, el sentimiento se ve reforzado por los s贸lidos resultados trimestrales de Morgan Stanley, que ha subido m谩s del 7% en la apertura de la sesi贸n en efectivo. Russell 2000 (US2000) Al momento de la publicaci贸n, el 铆ndice ya ha subido un 1,40% hasta los 2.300 puntos. Este es un nivel de resistencia importante y el l铆mite superior del canal de consolidaci贸n. Estos niveles se han probado tres veces desde julio de 2024, y cada vez observamos un regreso a las ca铆das y una correcci贸n m谩s profunda. Si los alcistas logran atravesar permanentemente la zona de 2300 puntos esta vez, podemos esperar una continuaci贸n de la tendencia alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Noticias de la empresa J.B. Hunt Transport Services (JBHT.US) sube un 4,80% despu茅s de que los beneficios del tercer trimestre superaran las estimaciones, a pesar de una disminuci贸n de los ingresos del 2,8% interanual. Los impulsores clave incluyeron el crecimiento en el segmento JBI y mayores ingresos por carga en ICS. Excluyendo los recargos por combustible, la disminuci贸n de los ingresos fue inferior al 1%. Las acciones de U.S. Bancorp (USB.US) abren con un 4,75% m谩s alto despu茅s de unos beneficios del tercer trimestre mejores de lo esperado, impulsadas por el crecimiento de los ingresos netos por intereses. El banco mantuvo estable su previsi贸n para el cuarto trimestre y reafirm贸 su previsi贸n para todo el a帽o en cuanto a ingresos netos por intereses e ingresos ajustados no relacionados con intereses. United Airlines (UAL.US) subi贸 un 9,80% tras superar las expectativas del tercer trimestre y anunciar un programa de recompra de acciones de 1.500 millones de d贸lares. La compa帽铆a pronostic贸 unos beneficios para el cuarto trimestre de entre 2,50 y 3,00 d贸lares por acci贸n, significativamente m谩s altas que las del a帽o anterior. ASML (ASML.US) cay贸 m谩s del 4,50% tras informar de unas reservas en el tercer trimestre m谩s d茅biles de lo esperado, con una ca铆da secuencial del 53%. A pesar de las s贸lidas ventas netas e ingresos del tercer trimestre, las preocupaciones sobre los ingresos de 2025 debido a los controles de exportaci贸n contribuyeron a la ca铆da. Interactive Brokers (IBKR.US) cay贸 un 4% tras unos resultados mixtos en el tercer trimestre. Aunque los ingresos crecieron un 20% interanual, el margen de inter茅s neto disminuy贸, lo que contribuy贸 a la ca铆da de las acciones. Novavax (NVAX.US) se desplom贸 casi un 23% despu茅s de que la FDA suspendiera los ensayos cl铆nicos de sus vacunas contra la COVID-19 y la gripe, citando preocupaciones de seguridad despu茅s de que un participante del ensayo desarrollara neuropat铆a motora.

