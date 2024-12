APERTURA EE.UU.: los índices suben ligeramente en la apertura de la sesión 📌

Los 铆ndices suben aproximadamente un 0,20% en la apertura de la sesi贸n

El d贸lar sigue bajando y cae por debajo de los 106 puntos

Los rendimientos de los bonos tambi茅n est谩n cayendo Los 铆ndices estadounidenses abrieron con ligeros beneficios durante la sesi贸n en efectivo despu茅s del descanso de ayer (D铆a de Acci贸n de Gracias). Los valores tecnol贸gicos del 铆ndice Nasdaq 100 registraron los mayores beneficios, subiendo un 0,80% hasta los 20.900 puntos. El 铆ndice S&P 500 subi贸 un 0,45% hasta los 6.025 puntos. El sector de semiconductores muestra un mejor sentimiento, sobre todo: Nvidia (NVDA.US) sube un 3,4% y TSM (TSMC.US) un 3,3%. El sector de TI tambi茅n tiene un buen desempe帽o, excepto Microsoft (MSFT.US), que baja un 0,7%. Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil US100 El 铆ndice tecnol贸gico Nasdaq 100 lidera los beneficios hoy, acerc谩ndose nuevamente al nivel de 21.000 puntos. La reciente correcci贸n se detuvo en el rango de 20.500-20.600 puntos. Actualmente, para los alcistas, la zona de resistencia clave sigue estando por encima de los 21.000 puntos. Fuente: xStation 5 Noticias destacadas: La SEC de EE. UU. aprob贸 la primera bolsa de valores nacional que opera casi de manera continua, funcionando 23 horas al d铆a y cinco d铆as a la semana. Encabezada por el multimillonario de los fondos de cobertura Steve Cohen, la Bolsa Nacional 24X impuls贸 las acciones de corretaje, con Robinhood ganando un 2,9%, Charles Schwab subiendo un 0,4% e Interactive Brokers subiendo un 0,3%.

Las acciones minoristas atrajeron la atención en medio de una fuerte actividad de compras del Viernes Negro, impulsada por la disminución de la inflación, las tasas de interés más bajas y el entusiasmo navideño. La Federación Nacional de Minoristas proyecta que 183,4 millones de personas comprarán en línea y en tiendas desde el Día de Acción de Gracias hasta el Ciberlunes. Minoristas destacados como Walmart y Target están posicionados para beneficiarse del aumento en el gasto de los consumidores. Noticias de la empresa Microsoft (MSFT.US) cae un 0,70% después de la noticia de Bloomberg de que la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) ha lanzado una amplia investigación antimonopolio sobre la empresa. La investigación se centra en las prácticas comerciales de Microsoft en computación en la nube e inteligencia artificial. Wedbush Securities restó importancia a la preocupación, sugiriendo que la investigación podría no escalar, particularmente si la presidenta de la FTC, Lina Khan, dimite bajo una posible administración de Donald Trump. Miniso (MNSO.US) subió un 3,40% a pesar de que la empresa informó su crecimiento de ingresos trimestrales más lento del año. Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron los 4.520 millones de RMB (624,1 millones de dólares), un aumento interanual del 19,3%, pero inferior al crecimiento del 24,1% del segundo trimestre y del 26% del primer trimestre.

