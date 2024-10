APERTURA EE.UU.: los índices suben por la caída de la inflación del PCE 🎯

Las empresas de pequeña capitalización son las que más suben

El índice S&P 500 se mantiene por encima de los 5800 puntos

El dólar está cayendo mucho, y el USDIDX cae por debajo de los 100 puntos

Los rendimientos de los bonos están cayendo Los datos de PCE más bajos están impulsando los beneficios en el mercado de valores, y las empresas de pequeña capitalización del índice Russell 2000 lideran el repunte. La mejora del sentimiento en los activos de riesgo también se ve respaldada por el debilitamiento del dólar, que ha estado luchando por mantener el nivel de los 100 puntos durante varios días. En el momento de la publicación, el índice USDIDX ha bajado un 0,40% hasta los 99,9000 puntos. Los rendimientos de los bonos también están experimentando una fuerte caída, y los rendimientos a 10 y 2 años han caído al 3,75% y al 3,59%, respectivamente. El índice del dólar se encuentra en el límite inferior de un canal de consolidación de casi 3 años. Una ruptura sostenida por debajo de la zona de los 100 puntos podría indicar nuevas caídas. Como resultado, un dólar más barato debería seguir apoyando a los mercados de acciones y criptomonedas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 La demanda de compra en el mercado está respaldada por lecturas de inflación más bajas a partir de la publicación de las 14:30. La medida de inflación PCE es favorecida por la Fed porque considera una canasta más amplia de bienes, y las ponderaciones de los productos individuales se actualizan regularmente en función de la necesidad. En consecuencia, esto significa que la inflación PCE es más capaz de reflejar las presiones inflacionarias actuales. Las lecturas más bajas respaldan la especulación de un recorte de 50 pb en la reunión de noviembre. En el momento de la publicación, las probabilidades de tal movimiento son del 54% en comparación con el 46% de un recorte de 25 pb. Russell 2000 El índice de pequeña capitalización estásubiendo un 0,70% hoy, alcanzando los 2250 puntos. Sin embargo, a largo plazo, en comparación con el índice S&P 500, el índice de pequeña capitalización claramente tiene un rendimiento inferior. Aún necesita un 9% para alcanzar un nuevo ATH en 2450 puntos. Fuente: xStation 5 Aspectos destacados de las empresas Las acciones de Bristol-Myers Squibb (BMY.US) subieron un 2,6% después de que la FDA aprobara su novedoso tratamiento para la esquizofrenia, Cobenfy, desarrollado a través de su adquisición de Karuna Therapeutics por 14 mil millones de dólares. Este fármaco representa un avance significativo en el tratamiento de la esquizofrenia, ya que se dirige a los receptores colinérgicos en lugar de los receptores de dopamina tradicionales. Las acciones de BlackBerry (BB.US) cayeron más del 7,5% a pesar de superar las expectativas del segundo trimestre y aumentar su perspectiva para el año fiscal 2025, ya que su pronóstico de ingresos para el tercer trimestre no alcanzó las estimaciones de consenso, proyectando $150 millones en el punto medio, por debajo de los $155 millones esperados. La empresa también ajustó ligeramente su guía de ingresos para el año fiscal 2025, y ahora espera entre $591 millones y $616 millones. Cassava Sciences (SAVA.US) cae un 13,30% tras un acuerdo con la SEC por "afirmaciones engañosas" relacionadas con un ensayo clínico sobre el alzhéimer. El fundador y exdirector ejecutivo de la empresa, junto con un exejecutivo, pagarán más de 40 millones de dólares en multas. A pesar de ello, Cassava mantiene su previsión de reservas de efectivo para finales de 2024 en 117-127 millones de dólares, y se espera que el uso neto de efectivo para operaciones sea de 80-90 millones de dólares en el segundo semestre de 2024.

